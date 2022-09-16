Улан-удэнец готовил наркотики во дворе многоквартирного дома

Происшествия, Фото: Росгвардия по Бурятии

Молодой человек выдал себя, когда разжёг костёр



В Железнодорожном районе Улан-Удэ к наряду вневедомственной охраны, который патрулировал улицы, обратился прохожий. Он сообщил, что заметил задымление в одном из дворов на улице Абаканская.



Подъехав к месту задымления, росгвардейцы увидели молодого человека, который возле костра обжигал медную проволоку.



Росгвардейцы подошли к нему и сразу же заметили неподалёку бутылку с летучей жидкостью и пакет. Парень попытался убежать. Впрочем, сотрудники догнали и задержали его в соседнем бараке.



- В ходе разбирательств было установлено, что в полиэтиленовом пакете была травянистая масса, замоченная в специальной жидкости, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.



Задержанный – 19-летний неработающий молодой человек – был доставлен в полицию. Экспертизой установлено, что изъятое является дикорастущей коноплей массой более 200 граммов.



По факту незаконного оборота наркотических средств возбуждено уголовное дело, ведётся следствие.



