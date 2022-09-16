Молодой человек выдал себя, когда разжёг костёр
В Железнодорожном районе Улан-Удэ к наряду вневедомственной охраны, который патрулировал улицы, обратился прохожий. Он сообщил, что заметил задымление в одном из дворов на улице Абаканская.
Подъехав к месту задымления, росгвардейцы увидели молодого человека, который возле костра обжигал медную проволоку.
Росгвардейцы подошли к нему и сразу же заметили неподалёку бутылку с летучей жидкостью и пакет. Парень попытался убежать. Впрочем, сотрудники догнали и задержали его в соседнем бараке.
- В ходе разбирательств было установлено, что в полиэтиленовом пакете была травянистая масса, замоченная в специальной жидкости, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.
Задержанный – 19-летний неработающий молодой человек – был доставлен в полицию. Экспертизой установлено, что изъятое является дикорастущей коноплей массой более 200 граммов.
По факту незаконного оборота наркотических средств возбуждено уголовное дело, ведётся следствие.
Улан-удэнец готовил наркотики во дворе многоквартирного дома
Происшествия, Фото:
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