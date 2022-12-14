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Глава СК России потребовал разобраться в ситуации с замерзающим в Бурятии селом

Глава СК России потребовал разобраться в ситуации с замерзающим в Бурятии селом
Власть,  Фото:СК России
Выяснилось, что районные власти, вероятно, давали липовые отчёты о запасах топлива

Информация о замерзающем в Бурятии селе Новокижингинск дошла до председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина.

- Председатель СК России поручил доложить по ситуации в связи с жалобами жителей одного из сёл в Бурятии на низкую температуру в домах. СМИ сообщили о жалобах жителей села Новокижингинск на отсутствие угля для отопления, температура в зданиях не поднимается выше 8-10 градусов, в том числе в школах и детском саду, - сообщает пресс-служба Следкома России.

Александр Бастрыкин дал поручение руководителю следственного управления СК России по Бурятии Вячеславу Сухорукову представить доклад о ситуации.

Как сообщал «Байкал-Daily», ранее жители села Новокижингинск распространили в соцсетях видео, на котором наглядно видно отсутствие должных запасов угля на местной котельной. Из-за этого температура в квартирах и социальных объектах резко упала. Сегодня с утра детский сад не открылся, а температуру в школе поднимали до приемлемой с помощью обогревателей. Учеников пустили на занятия только к часу дня.

На место сегодня выехала комиссия в составе представителей районной администрации, а также прокурора района и сотрудников Роспотребнадзора.

Новые подробности по поводу ситуации позже озвучил замминистра строительства Бурятии Евгений Поляков. По его словам, в ежедневных отчётах муниципальных образований администрация Кижингинского района заявляла о запасе топлива на 30 суток. Что не соответствует действительности.

- Кроме того, они дают информацию, что ежедневно осуществляется подвоз в объёме 40 тонн. Фактически же мы узнаём из пабликов, что запас топлива составляет трое суток. В связи с этим министерством строительства и модернизации ЖКХ Бурятии направлено письмо прокурору Кижингинского района о принятии мер превентивного характера, - сообщил Евгений Поляков.

Фактический запас топлива сейчас проверяется.

Кроме того, главе Кижингинского района дано поручение до 17:00 сегодняшнего дня представить в минстрой графики поставок топлива. Глава района должен представить план мероприятий по выходу из сложившейся ситуации и о причинах возникновения.

- Также отмечу, что 12 декабря на аппаратном совещании главы было дано поручение всем главам муниципальных образований провести инвентаризацию всех запасов топлива и до 15 декабря представить отчёт в минстрой. От Кижингинского района пока информации не представлено, - подчеркнул Евгений Поляков.

Между тем, в местной группе «Кижинга-инфо. 24/7» в 16:50 процитировали администрацию района: «График поставки топлива подписан и направлен в минстрой Бурятии».

Здесь же отметили, что сейчас температура теплоносителя на подаче из котельной 58 градусов. Планируется растопка третьего котла, в данный момент в работе два котла.

следственный комитет отопление

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