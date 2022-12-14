В Бурятии из-за нехватки угля замерзает село







Между тем, в Новокижингинске 13 декабря произошла ещё и авария на теплотрассе. Сегодня утром в группе «Кижинга-инфо» известили, что место порыва обнаружили, завершены сварочные работы и идут работы по опрессовке. Задействовано восемь человек и три единицы техники.



В замерзающее село выехала районная комиссия в составе замглавы района по инфраструктуре, прокурора района, а также сотрудников Роспотребнадзора.



- Осуществляется обход социальных учреждений села, а также поквартирный обход домов. Производится проверка температурного режима, - сообщили представители администрации Кижингинского района.



С утра в связи с низкой температурой закрылся Новокижингинский детский сад. Уроков в средней школе в первую смену также не было. Впрочем, к 13 часам было решено, что школьники всё же возобновят занятия.



- На данный момент в кабинетах в среднем 16-17 градусов. Включили обогреватели в классах. К 13:00 температура ожидается соответствующая требованиям СанПиН, - процитировали в «Кижинга-инфо» директора школы Григория Матвеева.



Что касается угля, то в село выехала машина с 40 тоннами, планируется сделать ещё два рейса



Жители села Новокижингинск Кижингинского района Бурятии замерзают в собственных домах. По словам местных жителей, температура в квартирах, а также в местной школе и других социальных объектах едва достигает +10 градусов. Тревожная ситуация сложилась из-за недостаточных запасов угля на местной котельной.Видео с жалобой опубликовали в паблике «Аноним 03». На кадрах наглядно видно, насколько малы запасы твёрдого топлива.- Просто посмотрите сколько запасов у нас сейчас на утро. Кидать нечего. Пожалуйста, прошу обратить внимание на наше обращение главе Бурятии и Кижингинского района ещё раз. Бьёмся, бьёмся, а толку нету. Обвинили руководство школы, детского садика, то что в школах холодно. Кто виноват? Будем разбираться, по закону, - заявила местная жительница.