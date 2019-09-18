Дарья Архинчеева уже две недели трудится министром по инвестициям
Министром по инвестициям Бурятии стала Дарья Архинчеева. Она трудится в новой должности уже две недели. Об этом сообщила сама Архинчеева в программе телеканала АТВ «Актуальная тема».
Дарья Архинчеева родилась в Бурятии, окончила в Улан-Удэ лингвистическую гимназию в Улан-Удэ. Высшее экономического образование получила в Москве, в МГУ имени Ломоносова. Также изучала менеджмент в университетском колледже Royal Holloway Лондонского университета. Работала в банковской и финансовой сфере, в том числе за границей.
В беседе с ведущим АТВ Александром Иванчиковым Дарья Архинчеева обещала продолжить проекты прежнего министра Антона Виноградова. Особое внимание – к планам индийской компании о строительстве в Бурятии завода по производству инфузионных растворов (проще говоря, физрастворов). Потребность высокая, а ближайшая точка производства – только в Новосибирске, пояснила Архинчеева.
Отвечая на вопрос, в чём функция министра по инвестициям при действующих министерствах экономики и промышленности, она ответила так:
- Это проектное взаимоотношения с другими министерствами плюс клиентоориентированная модель работы инвесторами. Чем более должный приём ты сможешь оказать инвестору, тем больше перспектив они увидят в регионе.
Дарья Архинчеева дала понять, что необходимости в создании большого аппарата в министерстве пока не видит. Она отметила, что сейчас ведёт ознакомительную работу.
Как сообщал «Байкал-Daily», должность министра по инвестициям свободна с мая. Антон Виноградов, который больше года занимал этот пост, был назначен зампредом правительства – главы полномочного представительства Бурятии при президенте России.
Новый министр по инвестициям Бурятии дала первое интервью
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Власть, 18.09.2019
Дарья Архинчеева уже две недели трудится министром по инвестициям
Власть, 18.09.2019
Проверка во ВСГИК прошла после жалобы преподавателей в прокуратуру
Визит был посвящён грядущему Году межрегиональных обменов между Россией и Японией
Игорь Шутенков получил удостоверения мэра Улан-Удэ и зачитал клятву. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко
Инаугурация нового мэра состоялась сегодня утром
Министерство заключило соглашение с общественными организациями работодателей отрасли
Глава Бурятии вручил Елене Тыжиновой знак заслуженного экономиста России
Для этого он должен принести присягу на церемонии инаугурации
Ирину Алашкевич обвиняли в оскорблении пострадавших от наводнения
Отопительный сезон в Бурятии начат в Баргузинском, Баунтовском, Бичурском, Еравнинском, Курумканском, Окинском, Северо-Байкальском и Хоринском районе
Игорь Шутенков станет мэром Улан-Удэ завтра
Экс-глава Бурятии выразил соболезнования семье скончавшегося Ревомира Гармаева
Алексей Цыденов записал видеообращение по итогам протестного митинга
В Иркутскую область прибыл посол Киргизии в России
Власть, 15.09.2019
На митинге оппозиции в Улан-Удэ потребовали отставки Алексея Цыденова