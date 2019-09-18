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Новый министр по инвестициям Бурятии дала первое интервью

Новый министр по инвестициям Бурятии дала первое интервью
Власть, 
Дарья Архинчеева уже две недели трудится министром по инвестициям

Министром по инвестициям Бурятии стала Дарья Архинчеева. Она трудится в новой должности уже две недели. Об этом сообщила сама Архинчеева в программе телеканала АТВ «Актуальная тема».

Дарья Архинчеева родилась в Бурятии, окончила в Улан-Удэ лингвистическую гимназию в Улан-Удэ. Высшее экономического образование получила в Москве, в МГУ имени Ломоносова. Также изучала менеджмент в университетском колледже Royal Holloway Лондонского университета. Работала в банковской и финансовой сфере, в том числе за границей.

В беседе с ведущим АТВ Александром Иванчиковым Дарья Архинчеева обещала продолжить проекты прежнего министра Антона Виноградова. Особое внимание – к планам индийской компании о строительстве в Бурятии завода по производству инфузионных растворов (проще говоря, физрастворов). Потребность высокая, а ближайшая точка производства – только в Новосибирске, пояснила Архинчеева.

Отвечая на вопрос, в чём функция министра по инвестициям при действующих министерствах экономики и промышленности, она ответила так:

- Это проектное взаимоотношения с другими министерствами плюс клиентоориентированная модель работы инвесторами. Чем более должный приём ты сможешь оказать инвестору, тем больше перспектив они увидят в регионе.

Дарья Архинчеева дала понять, что необходимости в создании большого аппарата в министерстве пока не видит. Она отметила, что сейчас ведёт ознакомительную работу.

Как сообщал «Байкал-Daily», должность министра по инвестициям свободна с мая. Антон Виноградов, который больше года занимал этот пост, был назначен зампредом правительства – главы полномочного представительства Бурятии при президенте России.

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