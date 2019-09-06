Индийцы построят завод в Бурятии

Индийская компания планирует производить в Бурятии инфузионные растворы



Индийская компания Star Overseas Ltd планирует построить в Бурятии завод по производству инфузионных растворов. Соглашение было подписано 5 сентября на полях Восточного экономического форума во Владивостоке, сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов.



- Состоялось подписание соглашения с индийской компанией Star Overseas Ltd (Индия) по строительству в Бурятии завода по производству инфузионных растворов. Цена завода около 400 млн рублей. Индийская сторона берет на себя 50% вложений, 50% – российский партнер. Начинаем работать. Надеюсь, в ближайшее время начнётся работа по строительству завода, - сказал Алексей Цыденов.



Также с индийскими инвесторами обсуждались вопросы локализации в республике производства кабельной продукции. Повышенный интерес проявила индийская сторона к бурятским месторождениям.



К слову, 5 сентября на Восточном экономическом форуме между правительством Бурятии и Росгеологией было подписано соглашение, которое предусматривает увеличение объёмов поисковых работ в республике.



- У нас практически не осталось месторождений, поставленных на запас по полезным ископаемым. По твёрдым, в первую очередь: золото, флюорит, медь, цинк, железо, свинец, вольфрам, молибден. Все наиболее экономически привлекательные с подтверждёнными большими запасами у нас так или иначе находятся в распределённом фонде. Нужно вести дополнительные поисковые работы для того, чтобы подтверждать дополнительные ресурсы, ставить их на баланс и иметь возможность привлекать дополнительных инвесторов, создавать новые возможности для республики, для жителей республики. Уже сейчас Росгеология подтвердила увеличение финансирования до 800 млн рублей именно на поисковые работы по республике, - прокомментировал глава Бурятии.





