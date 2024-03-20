В Улан-Удэ детскую библиотеку преобразят в «терминал аэропорта»

Общество, Фото: пресс-служба минкультуры РБ

Для юных читателей микрорайона Загорск модернизируют библиотеку №6



По результатам федерального конкурсного отбора субъектов Российской Федерации на создание модельных муниципальных библиотек в число победителей вошли две библиотеки из Улан-Удэ: детская библиотека-филиал №6 и библиотека-филиал №19 централизованной городской библиотечной системы. На сегодняшний день по этим объектам проводятся конкурсные торги. На модернизацию одной библиотеки из федерального и республиканского бюджетов будет выделено по восемь миллионов рублей.



Здание библиотеки-филиала №6 центральной библиотечной системы Улан-Удэ в микрорайоне Загорск было построено в 1940 году. Она станет третьей детской модельной библиотекой в республике, созданной в рамках национального проекта «Культура».



Как сообщили в министерстве культуры РБ, проект этой библиотеки сдержанный, но с футуристическим дизайном, который будет ассоциироваться с аэропортом. Он предложит понятную навигацию по тематическим зонам библиотеки, учитывающим возраст, потребности и интересы детей. Популярностью среди юных читателей может пользоваться и безопасный антресольный этаж, который даст возможность для уединённого чтения и позволит читателю почувствовать себя поднимающимся по трапу самолёта. Атмосферные места на подоконниках откроют вид на центральную улицу микрорайона, ведущую к авиационному заводу.



Упоминание аэропорта здесь совсем не случайно, ведь тема авиации близка всем жителям посёлка. Именно здесь расположено одно из крупнейших в республике предприятий – Улан-Удэнский авиационный завод. В ходе модернизации библиотека преобразится в «Терминал Д» (детский).



- Мы очень рады, что стали победителями федерального конкурсного отбора. Наряду с проведением капитального ремонта, мы сможем приобрести новую мебель, компьютеры и оргтехнику, оборудование для организации доступной среды, автоматизации библиотечных процессов, осветительные приборы, элементы декора и конечно же, книги, - делится заведующая библиотекой Ирина Понедько.

