В Бурятии сохранится тёплая погода

Местами столбик термометра днём поднимется выше нуля



По данным Бурятского гидрометцентра, 9 марта по Бурятии ожидается переменная облачность. Днём местами пройдёт небольшой снег. Ветер восточный с переходом на западный 4-9 м/с, в отдельных районах до 14 м/с. Температура днём от -2 до +3, местами -4 до -9.



В Улан-Удэ без осадков. Ветер переменный 4-9 м/с. Температура днём достигнет от 0 до +2.

