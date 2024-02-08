Ожидается участие более 300 спортсменов из 30 регионов
Организационный комитет по подготовке к первенству России по стрельбе из лука прошёл в Забайкальском крае 7 февраля. Соревнования пройдут в посёлке Агинском летом 2024 года.
Утверждены даты проведения первенства: с 25 по 30 июня. Официальное открытие первенства России по стрельбе из лука планируется 27 июня, закрытие – 29 июня. Соревнования будут проходить на центральном стадионе посёлка Агинского.
За главные награды турнира будут состязаться юниоры и юниорки до 21 года, юноши и девушки до 18 лет. Ожидается участие более 300 лучников из 30 регионов России. Забайкальский край на первенстве России по стрельбе из лука представят порядка 50 спортсменов.
- Будут участвовать один мастер спорта России международного класса, 16 мастеров спорта и 38 кандидатов в мастера спорта, – рассказал министр физической культуры и спорта региона Андрей Серёдкин.
Кубки для победителей будет изготавливать известный оружейный мастер Жигжит Баясхаланов. В дни первенства запланировано проведение мастер-классов по бурятским национальным видам спорта. На открытии и закрытии соревнований будут выступать детские и творческие коллективы, сообщает пресс-служба правительства Забайкалья.
Возрастное ограничение: 0+.
Лучники соберутся в Агинском округе на первенство России
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