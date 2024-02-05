В Бурятии закроется МФЦ





Следующая рабочая неделя в республике будет короткой. Она продлится четыре дня – с 13-го по 16-ое число включительно. В понедельник, 12-го, жителям республики устроят дополнительный отдых.



Связано это с наступлением Нового года по лунному календарю. Сагаалган в 2024-ом выпадает на субботу, 10-ое, и потому положенный выходной автоматически переносится на следующий за ней будний – то есть 12-ое. Такое решение приняли в соответствии со статьёй № 4 республиканского закона о праздничных днях и памятных датах. Соответствующий указ подписал ещё в конце декабря глава Бурятии Алексей Цыденов.





Жителей Бурятии предупредили об изменении графика работы многофункционального центра (МФЦ). Его подкорректировали из-за предстоящего трёхдневного уик-энда. В пятницу, 9 февраля, МФЦ закроется в 15:30 на три дня, а во вторник, 13-го, начнёт функционировать в обычном режиме.