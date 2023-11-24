В Иркутской области супруги отметили 70 лет семейной жизни

Общество, Фото: служба ЗАГС Иркутской области

Чета приехала в регион в 1959 году строить Братскую ГЭС



В Братске супруги Тюкшкины Дмитрий Фёдорович и Антонина Кузьминична отпраздновали «благодатную» свадьбу – 70 лет совместной жизни. Юбиляров семейной жизни поздравили сотрудники отдела ЗАГС по центральному району г. Братска и Братскому району.



Дмитрию Фёдоровичу – 95 лет, Антонине Кузьминичне – 92 года, но они всё ещё полны сил и энергии. История семьи Тюкшкиных началась в Ульяновской области. Познакомились молодые люди в 1953 году в сельском клубе. Дмитрий только вернулся в родное село Кузоватово после службы в армии на военно-морском флоте. Уже через неделю в дом к Тоне наведались сваты. Расписались 31 октября 1953 года в Кузоватовском сельском Совете Кузоватовского района Ульяновской области. В семье Тюкшиных трое детей: дочь и два сына.



В 1959 году, не боясь трудностей и сильных морозов, молодая семья приехала в Сибирь в глухую тайгу на станцию Анзеби на великую стройку. Жили в первых палатках-засыпушках. Дмитрий Федорович работал на строительстве Братской ГЭС стропальщиком, Антонина Кузьминична занималась проектированием дорог. Молодые родители успевали много работать, воспитывать детей, именно здесь родился младший сын Александр. За многолетний и самоотверженный труд супруги награждены многочисленными почётными грамотами, благодарностями, оба носят почётное звание «Ветеран Братскгэсстроя».



- Семья Дмитрия Фёдоровича и Антонины Кузьминичны – большая и очень дружная. Дмитрий Федорович – скромный, спокойный, заботливый. Антонина Кузьминична – гостеприимная хозяйка. У них всегда очень много друзей, и все праздники они проводят с песнями за большим накрытым столом, - сообщает служба ЗАГС Иркутской области.



В этот торжественный день для супругов впервые прозвучал Марш Мендельсона. Они поставили свои подписи в почётной книге юбиляров семейной жизни города Братска. Сотрудники отдела ЗАГС вручили юбилярам поздравительный адрес и свечу – символ семейного очага. Представители мэрии также поздравили юбиляров со знаменательным событием, вручив памятный подарок и цветы.

