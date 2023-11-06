Участниками могут стать люди всех возрастных групп
В Бурятии стартует всероссийская акция «Инвалидность не приговор». Мероприятие приурочено к Международному дню инвалидов.
- Акция нацелена на содействие социализации людей с инвалидностью, создание благоприятных условий, а также на просвещение общества относительно особых потребностей людей с инвалидностью, в том числе незрячих и слабовидящих. В акции могут принять участие учреждения Республики Бурятия и других регионов РФ: библиотеки, образовательные учреждения — участниками могут стать люди всех возрастных групп: дети, подростки, молодёжь и взрослые, - сообщает национальная библиотека РБ.
Акция проводится с 10 ноября по 15 декабря. Участник самостоятельно выбирает автора и произведение. Ему необходимо записать отрывок и переслать организаторам на электронную почту: [email protected]. От одной организации можно подать не более двух заявок.
Возрастное ограничение: 0+.
В Бурятии объявлено о проведении акции ко Дню инвалидов
Общество, Фото:
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