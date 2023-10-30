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На выставке в Москве состоится реальная бурятско-русская свадьба

На выставке в Москве состоится реальная бурятско-русская свадьба
Общество,  Фото:pixabay.com
Церемония объединит традиции двух народов

17 ноября на международной выставке-форуме «Россия» (6+) сыграет свадьбу пара из Иркутской области. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона, ссылаясь на паблик «Россия. Поехали!».

Инженер-проектировщик Елена Тумурова и заводчанин Марк Прасолов живут в Ангарском городском округе. Реконструкцию национальных обрядов на своей свадьбе планировали давно, но не предполагали, что её свидетелями может стать вся страна.

Церемония бракосочетания объединит в себе две разные традиции — бурятскую и русскую, что позволит молодым и гостям ближе познакомиться с элементами свадебных обрядов русских и бурят Прибайкалья.

- Под русские народные песни невесту нарядят в звенящие «хоолобшо» (традиционные бурятские украшения). Одежду жениха украсят алыми атласными косами с монетами. Славянский свадебный поезд и бурятский ёхорный круг приведут молодых к созданию крепкой дружной семьи. Свадьба пройдёт в сопровождении творческих коллективов региона, - сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.
Иркутская область форум выставка свадьба

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