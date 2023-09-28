28 сентября

27 сентября

Популярное

В Бурятии на поддержку коренных малочисленных народов выделят более 10 миллионов

В Бурятии на поддержку коренных малочисленных народов выделят более 10 миллионов
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Их направят КМНС уже в следующем году

В 2024 году на поддержку коренных малочисленных народов Севера в Бурятии выделят 10 миллионов 100 тысяч рублей. Об этом сообщили в фонде регионального развития РБ.

В Минэкономики республики уже начали принимать соответствующие заявки от районов. Подать их нужно до 1 ноября. Средства субсидии можно направить на
развитие традиционных видов деятельности коренных малочисленных народов, сферы образования, культуры и медицинского обслуживания, а также модернизацию инфраструктуры и информационно-коммуникационных ресурсов.

В Бурятии к коренным малочисленным народам Севера относятся эвенки и сойоты. Их предки исконно проживали на территориях, которые сейчас входят в состав семи районов РБ. В местах традиционной хозяйственной деятельности проживает 6500 представителей КМНС. Государственная программа по их поддержке реализуется с 2015 года. За восемь лет на эти цели направили 80 миллионов 700 тысяч рублей.
коренные малочисленные народы деньги

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Улан-удэнцам рассказали, куда уходит содержимое унитазов
Улан-удэнцам рассказали, куда уходит содержимое унитазов
Общество, 28.09.2023
В «Водоканале» объяснили, как оно попадает на очистные

В Улан-Удэ близится масштабное переселение из центра города
В Улан-Удэ близится масштабное переселение из центра города
Общество, 28.09.2023
Ради нового квартала там снесут семь десятков домов

В Бурятии под опеку передали почти 2500 детей
В Бурятии под опеку передали почти 2500 детей
Общество, 28.09.2023
Почти треть из них проживает в Улан-Удэ
Улан-удэнцам предлагают проголосовать за бесплатный Wi-Fi
Улан-удэнцам предлагают проголосовать за бесплатный Wi-Fi
Общество, 28.09.2023
Он может появиться в нескольких общественных местах

Бурятия бьёт собственные рекорды по урожаю картофеля
Бурятия бьёт собственные рекорды по урожаю картофеля
Общество, 28.09.2023
На урожайность также повлияла погода 
В Бурятии прощаются с погибшим на СВО мобилизованным
В Бурятии прощаются с погибшим на СВО мобилизованным
Общество, 28.09.2023
Его посмертно наградили орденом Мужества
В Улан-Удэ новые дома начнут строить по единому архитектурному дизайну
В Улан-Удэ новые дома начнут строить по единому архитектурному дизайну
Общество, 28.09.2023
Новые требования должны облегчить работу проектировщиков и украсить город
В Бурятии дронам «развяжут крылья»
В Бурятии дронам «развяжут крылья»
Общество, 28.09.2023
Их запретят запускать только над некоторыми объектами

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^