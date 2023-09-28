В Бурятии на поддержку коренных малочисленных народов выделят более 10 миллионов

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Их направят КМНС уже в следующем году



В 2024 году на поддержку коренных малочисленных народов Севера в Бурятии выделят 10 миллионов 100 тысяч рублей. Об этом сообщили в фонде регионального развития РБ.



В Минэкономики республики уже начали принимать соответствующие заявки от районов. Подать их нужно до 1 ноября. Средства субсидии можно направить на

развитие традиционных видов деятельности коренных малочисленных народов, сферы образования, культуры и медицинского обслуживания, а также модернизацию инфраструктуры и информационно-коммуникационных ресурсов.



В Бурятии к коренным малочисленным народам Севера относятся эвенки и сойоты. Их предки исконно проживали на территориях, которые сейчас входят в состав семи районов РБ. В местах традиционной хозяйственной деятельности проживает 6500 представителей КМНС. Государственная программа по их поддержке реализуется с 2015 года. За восемь лет на эти цели направили 80 миллионов 700 тысяч рублей.

