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В Бурятии пройдёт первый международный фестиваль кузнецов-дарханов

В Бурятии пройдёт первый международный фестиваль кузнецов-дарханов
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Мероприятие пройдёт в посёлке Усть-Баргузин

С 19 по 23 августа в Баргузинский районе Бурятии состоится первый международный фестиваль кузнецов-дарханов. В нём примут участие кузнецы-дарханы, кузнецы художественной ковки, кузнецы-реконструкторы, кузнецы-скульпторы, художники-кузнецы, преподаватели и учащиеся профильных обучающих центров, объединений регионов Сибири и Дальнего Востока, Российской Федерации.

С помощью этого мероприятия планируют развить и популяризировать кузнечное ремесло на территории посёлка Усть-Баргузин, в Бурятии и в Сибири в целом, сообщили в пресс-службе министерства туризма Бурятии.

Фестиваль пройдёт в культурно-туристическом центре «Баргуджин-Токум» посёлка Усть-Баргузин по улице Горького, 1 а.

Возрастное ограничение 12+
фестиваль кузнечное дело туризм

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