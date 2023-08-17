Мероприятие пройдёт в посёлке Усть-Баргузин
С 19 по 23 августа в Баргузинский районе Бурятии состоится первый международный фестиваль кузнецов-дарханов. В нём примут участие кузнецы-дарханы, кузнецы художественной ковки, кузнецы-реконструкторы, кузнецы-скульпторы, художники-кузнецы, преподаватели и учащиеся профильных обучающих центров, объединений регионов Сибири и Дальнего Востока, Российской Федерации.
С помощью этого мероприятия планируют развить и популяризировать кузнечное ремесло на территории посёлка Усть-Баргузин, в Бурятии и в Сибири в целом, сообщили в пресс-службе министерства туризма Бурятии.
Фестиваль пройдёт в культурно-туристическом центре «Баргуджин-Токум» посёлка Усть-Баргузин по улице Горького, 1 а.
Возрастное ограничение 12+
В Бурятии пройдёт первый международный фестиваль кузнецов-дарханов
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