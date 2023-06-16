В приграничном районе Бурятии откроют памятник покровителю бурятских казаков

Монумент высотой в три с лишним метра появился у отворота федеральной трассы А340 «Улан-Удэ – Кяхта – граница с Монголией», недалеко от улуса Субуктуй. Его изготовил из литой бронзы и кованой меди бурятский ювелир и скульптор, член Союза художников России, лауреат государственной премии Бурятии Юрий Эрдынеев по проекту ещё одного члена Совета – Дмитрия Будажабэ и ведущего художника мастерской бронзовой скульптуры «Гороо» Петра Гармаева.- Князь Турухай – повелитель бурят начала-середины XVII века, прославленный воин и мудрый правитель, который получил титул табунанга, став зятем халхасского Сэцен-хана, – рассказывали ранее в районной группе «Кяхта-инфо 24/7». – А Сэцэн-ханы, если кратко – младшая ветвь потомков Даян-хана, чингизида, вновь объединившего монголов в единый Ехэ монгол улус во второй половине 15-го века. Воплощённый в металле и камне Турухай-табунанг, небесный покровитель бурятских казаков, сегодня благословляет воинов Бурятии.Официальное открытие памятника состоится 26 июля. Об этом стало известно на недавней встрече главы Буддийской традиционной Сангхи России, XXIV Пандито Хамбо ламы Дамбы Аюшеева с верующими первого в Бурятии казачьего дацана – Бултумурского.- Делегация приехала к Хамбо ламе во главе с ширээтэ ламой дацана – Баиром Батоцыреновым. Он пригласил главу Буддистов России на открытие памятника Турухай-табунанг хаану, – рассказали в пресс-службе Сангхи.