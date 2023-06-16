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В приграничном районе Бурятии откроют памятник покровителю бурятских казаков

В приграничном районе Бурятии откроют памятник покровителю бурятских казаков
Общество, 
На мероприятие уже пригласили лидера российских буддистов

Ещё в мае в приграничном Кяхтинском районе Бурятии установили гигантскую скульптуру князя Турухая. Он жил в начале-середине XVII века, был обладателем титула «табунанг» и предводителем табангутов – это этническая группа бурятского народа. Ей представители проживают в основном в Джидинском, Кяхтинском и Селенгинском районах.

Вместе с тем Турухай-табунанг хаан приходился зятем Сэцен-хану. Последний – потомок Даян-хана, который объединил разделённые племена монголов в единый «монгол улус» во второй половине XVII века.

 

Монумент высотой в три с лишним метра появился у отворота федеральной трассы А340 «Улан-Удэ – Кяхта – граница с Монголией», недалеко от улуса Субуктуй. Его изготовил из литой бронзы и кованой меди бурятский ювелир и скульптор, член Союза художников России, лауреат государственной премии Бурятии Юрий Эрдынеев по проекту ещё одного члена Совета – Дмитрия Будажабэ и ведущего художника мастерской бронзовой скульптуры «Гороо» Петра Гармаева.

- Князь Турухай – повелитель бурят начала-середины XVII века, прославленный воин и мудрый правитель, который получил титул табунанга, став зятем халхасского Сэцен-хана, – рассказывали ранее в районной группе «Кяхта-инфо 24/7». – А Сэцэн-ханы, если кратко – младшая ветвь потомков Даян-хана, чингизида, вновь объединившего монголов в единый Ехэ монгол улус во второй половине 15-го века. Воплощённый в металле и камне Турухай-табунанг, небесный покровитель бурятских казаков, сегодня благословляет воинов Бурятии.

Официальное открытие памятника состоится 26 июля. Об этом стало известно на недавней встрече главы Буддийской традиционной Сангхи России, XXIV Пандито Хамбо ламы Дамбы Аюшеева с верующими первого в Бурятии казачьего дацана – Бултумурского.

- Делегация приехала к Хамбо ламе во главе с ширээтэ ламой дацана – Баиром Батоцыреновым. Он пригласил главу Буддистов России на открытие памятника Турухай-табунанг хаану, – рассказали в пресс-службе Сангхи. 
 

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памятник Сангха Хамбо лама

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