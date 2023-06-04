В Бурятии появился памятник покровителю бурятских казаков

Монумент находится недалеко от трассы
Установлен памятник Турухаю-табунангу у отворота на Субуктуй с трассы А340 «Улан-Удэ - Кяхта». Об этом сообщили в группе «Кяхта-инфо.24/7».
Монумент выполнен Юрием Эрдынеевым по проекту Дмитрия Будажабэ, Петра Гармаева.
- Князь Турухай - повелитель бурят начала - середины XVII века, прославленный воин и мудрый правитель, получил титул табунанга став зятем халхасского Сэцен-хана. А Сэцэн-ханы, если кратко, - младшая ветвь потомков Даян-хана, чингизида, вновь объединившего монголов в единый Ехэ монгол улус во второй половине 15-го века. Воплощённый в металле и камне Турухай-табунанг, небесный покровитель бурятских казаков, сегодня благословляет воинов Бурятии, - рассказали в группе «Кяхта-инфо.24/7».
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