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В улан-удэнской школе установили мемориальные доски в память о двух участниках СВО

В улан-удэнской школе установили мемориальные доски в память о двух участниках СВО
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
Один из них служил в батальоне «Байкал», другой был мобилизован

В улан-удэнской школе №54 открыли две мемориальные доски, посвящённые памяти выпускников школы, погибших в ходе специальной военной операции. Увековечена память лейтенанта мотострелкового батальона Владимира Раднаева и гвардии младшего сержанта Варта Манояна.


 
Маноян Варт Сенекеримович в 1990 году поступил в 1 класс школы № 54. После её окончания поступил в профессиональное техническое училище №10. В июне 2003 года был призван на срочную службу.

В сентябре 2022 года был мобилизован для участия в спецоперации. Погиб 6 февраля 2023 года. Указом президента РФ награжден орденом Мужества посмертно.

Раднаев Владимир Александрович учился в школе 54 с 1991 года. После поступил в Бурятский государственный университет по специальности «Политология». С 2008 года нёс службу в рядах УФСИН России, имеет звание майора.

В числе первых принял решение войти в состав батальона «Байкал». Погиб в октябре 2022 года. Награждён орденом Мужества посмертно.

С инициативой установить мемориальные доски в память о героях выступили одноклассники и друзья погибших. Также по инициативе педагогического коллектива в музее школы оформлены стенды памяти погибших при исполнении воинского долга Чимитова Мунко Владимировича и Бычко Никиты Леонидовича.







мемориальная доска

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