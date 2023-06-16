В улан-удэнской школе установили мемориальные доски в память о двух участниках СВО











Маноян Варт Сенекеримович в 1990 году поступил в 1 класс школы № 54. После её окончания поступил в профессиональное техническое училище №10. В июне 2003 года был призван на срочную службу.



В сентябре 2022 года был мобилизован для участия в спецоперации. Погиб 6 февраля 2023 года. Указом президента РФ награжден орденом Мужества посмертно.



Раднаев Владимир Александрович учился в школе 54 с 1991 года. После поступил в Бурятский государственный университет по специальности «Политология». С 2008 года нёс службу в рядах УФСИН России, имеет звание майора.



В числе первых принял решение войти в состав батальона «Байкал». Погиб в октябре 2022 года. Награждён орденом Мужества посмертно.



С инициативой установить мемориальные доски в память о героях выступили одноклассники и друзья погибших. Также по инициативе педагогического коллектива в музее школы оформлены стенды памяти погибших при исполнении воинского долга Чимитова Мунко Владимировича и Бычко Никиты Леонидовича.

















В улан-удэнской школе №54 открыли две мемориальные доски, посвящённые памяти выпускников школы, погибших в ходе специальной военной операции. Увековечена память лейтенанта мотострелкового батальона Владимира Раднаева и гвардии младшего сержанта Варта Манояна.