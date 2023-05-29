В Бурятии провели чемпионат республики по дуэльной стрельбе

Общество, Фото: пресс-служба МВД по РБ

На пьедестал взошли бойцы регионального спецназа управления наркоконтроля регионального МВД



Команда спецназа управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Республике Бурятии успешно выступила на республиканском чемпионате по дуальной стрельбе, посвящённом памяти снайпера Героя Советского Союза Жамбыла Тулаева. Продемонстрировать свой профессионализм и меткость на полигон Росгвардии прибыли более 50 стрелков из Улан-Удэ, Иркутска и Читы.



По правилам дуэльной стрельбы победа присуждается тому спортсмену, кто первым уронит контрольную мишень. Соревнования проводились в нескольких дисциплинах: «Пистолет», «Карабин», «Мультиган», «Пулемёт», «Ружье», «Снайперская винтовка».



Бойцы спецназа наркоконтроля регионального МВД взошли на пьедестал победы во всех дисциплинах. В номинации «Ружьё» и «Пулемёт» победителем стал лейтенант полиции Андрей Шлёнский, он же занял вторую ступень пьедестала в категориях «Снайперская винтовка» и «Мультиган». С победой завершил дуэль в номинации «Карабин стандарт» капитан полиции Сергей Сухеев. В дисциплине «Снайперская винтовка полуавтомат» второе место завоевал лейтенант полиции Барас Базаров.



Командир отряда специального назначения подполковник полиции Сергей Елубаев пополнил командную и личную копилку стрелковых достижений, став абсолютным чемпионом в номинациях «Пистолет», «Карабин открытый класс» и «Карабин пистолетного калибра». ОБ этом сообщает пресс-служба МВД по РБ.



