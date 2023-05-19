В Бурятии родители 54 детей лечатся от алкоголизма





Детей алкозависимых людей, лечащихся в наркодиспансере, могут временно поместить в социально-реабилитационные центры. Ребятишки будут полгода находиться там на полном государственном обеспечении, добавили в министерстве.



В реабилитационном отделении республиканского наркологического диспансера «Элуур» проходят лечение жители Бурятии, страдающие от алкогольной зависимости. Они добровольно присоединились к проекту «С чистого листа», который помогает отказаться от вредных привычек.За девять лет – с 2014 года – участие в нём приняли 237 человек. Сейчас от алкоголизма лечатся 24 наших земляка, которые воспитывают в общей сложности 54 ребёнка. В семьях девяти из них наблюдается положительная динамика.- Одного участника проекта с шестью детьми сняли с профилактического учёта в связи с улучшением, а 11 – родители 26 детей – проходят лечение в наркологическом диспансере, – рассказали в Минсоцзащиты РБ.Ещё четверо прибегли к специальному препарату химической защиты сроком. Срок его действия – один год.