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В Бурятии родители 54 детей лечатся от алкоголизма

В Бурятии родители 54 детей лечатся от алкоголизма
Общество,  Фото:pixabay.com
Почти дюжине из них пришлось лечь в наркодиспансер

В реабилитационном отделении республиканского наркологического диспансера «Элуур» проходят лечение жители Бурятии, страдающие от алкогольной зависимости. Они добровольно присоединились к проекту «С чистого листа», который помогает отказаться от вредных привычек.

За девять лет – с 2014 года – участие в нём приняли 237 человек. Сейчас от алкоголизма лечатся 24 наших земляка, которые воспитывают  в общей сложности 54 ребёнка. В семьях девяти из них наблюдается положительная динамика.

- Одного участника проекта с шестью детьми сняли с профилактического учёта в связи с улучшением, а 11 – родители 26 детей – проходят лечение в наркологическом диспансере, – рассказали в Минсоцзащиты РБ.

Ещё четверо прибегли к специальному препарату химической защиты сроком. Срок его действия – один год. 

Детей алкозависимых людей, лечащихся в наркодиспансере, могут временно поместить в социально-реабилитационные центры. Ребятишки будут полгода находиться там на полном государственном обеспечении, добавили в министерстве. 
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