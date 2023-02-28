Посетителям представят новые работы художника
2 марта в Улан-Удэ начнёт работу выставка под названием «Бальжинима». Более 30 новых монументальных живописных полотен заслуженного художника Бальжинимы Доржиева будут представлены в большом «белом» зале художественного музея им. Ц.С. Сампилова. Это только десятая часть его творчества.
Бальжинима Доржиев родился в 1950 году в селе Улан-Булаг Агинского Бурятского автономного округа. Окончил Иркутское художественное училище и Ленинградскую академию художеств имени И.Е. Репина, мастерскую Евсея Моисеенко. С 1991 по 2013 годы являлся главным художником Бурятского государственного академического театра драмы имени Х. Намсараева. С 1981 года является активным участником республиканских, зональных, всесоюзных, российских, зарубежных выставок. Его персональные выставки не раз проводились в национальном музее Бурятии и в других городах России.
- Авторский почерк Бальжинимы Доржиева легко узнаваем. Его работы всегда яркие, красочные. Природа, животный и растительный мир Бурятии, этнические мотивы, женские и детские образы разместились на его полотнах, - сообщает пресс-служба нацмузея.
По словам Бальжинимы Доржиева, во Вселенной постоянно что-то происходит. И художник, должен это ощущать.
Выставка будет работать до 26 марта.
Возрастное ограничение: 12+.
В Улан-Удэ откроется выставка Бальжинимы Доржиева
Общество, Фото:
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В Госдуму РФ внесён проект об освобождении мобилизованных от уплаты пошлины при замене паспорта
Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект об освобождении мобилизованных на военную службу граждан и контрактников от уплаты государственной пошлины при замене российского паспорта или водительского удостоверения взамен утраченного или испорченного, следует из текста законопроекта, сообщает РИА «Новости».
Законопроект освобождает лиц, призванных на военную службу по мобилизации в Вооружённые силы (ВС) РФ или заключивших контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на ВС, от уплаты госпошлины за выдачу паспорта гражданина России и национального водительского удостоверения взамен утраченных или пришедших в негодность.
В рамках участия таких лиц в специальной военной операции (СВО), а также при их транспортировке в больницы, госпитали, другие медицинские организации в стационарные условия на излечение от увечий (ранений, травм, контузий) или заболеваний, полученных в ходе СВО, их паспорта и водительские удостоверения могут быть утрачены или прийти в негодность, - говорится в пояснительной записке.
Освобождение от уплаты госпошлины за восстановление паспорта и водительского удостоверения «позволит снизить финансовую нагрузку на таких граждан, а также послужит для них дополнительной мерой поддержки», считают разработчики.
Правительство РФ поддержало законопроект при условии некоторых доработок.
Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект об освобождении мобилизованных на военную службу граждан и контрактников от уплаты государственной пошлины при замене российского паспорта или водительского удостоверения взамен утраченного или испорченного, следует из текста законопроекта, сообщает РИА «Новости».
Законопроект освобождает лиц, призванных на военную службу по мобилизации в Вооружённые силы (ВС) РФ или заключивших контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на ВС, от уплаты госпошлины за выдачу паспорта гражданина России и национального водительского удостоверения взамен утраченных или пришедших в негодность.
В рамках участия таких лиц в специальной военной операции (СВО), а также при их транспортировке в больницы, госпитали, другие медицинские организации в стационарные условия на излечение от увечий (ранений, травм, контузий) или заболеваний, полученных в ходе СВО, их паспорта и водительские удостоверения могут быть утрачены или прийти в негодность, - говорится в пояснительной записке.
Освобождение от уплаты госпошлины за восстановление паспорта и водительского удостоверения «позволит снизить финансовую нагрузку на таких граждан, а также послужит для них дополнительной мерой поддержки», считают разработчики.
Правительство РФ поддержало законопроект при условии некоторых доработок.
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