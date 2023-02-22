В Бурятии впервые пройдёт кинофестиваль «Золотой нерпёнок»

Кинодраматург Анна Пендраковская: «Хочется сделать республику восточным центром российского кинематографа»



В Бурятии уже в мае состоится международный кинофестиваль детских и юношеских фильмов «Золотой нерпёнок». Оргкомитет фестиваля рассказал о предстоящей программе фестиваля.



- В Бурятии огромный внутренний потенциал, культура самобытна. Хочется сделать республику восточным центром российского кинематографа. Интересной фишкой фестиваля будет то, что нет у других фестивалей и это будет опробовано здесь впервые: здесь будут работать два жюри – взрослый профессиональный и детский. Они будут работать одновременно и выносить свои оценки, призы, - сказала Анна Пендраковская, продюсер и программный директор фестиваля, известный кинодраматург, киновед.



Также Анна добавила, что основным девизом фестиваля стала фраза «Мой дом - моя страна». Заявки принимаются до 1 апреля. В программе фестиваля два конкурса: международный и российский, а также пройдут мастер-классы, встречи и выезды в районы.



Президентом кинофестиваля «Золотой нерпёнок» стал Эрдэни Жалцанов – заслуженный деятель искусств Республики Бурятия, художественный руководитель Бурятского театра кукол «Ульгэр».

Во время кинофестиваля будет показано 33 фильма, в том числе, 24 – конкурсных. Дети, подростки и их родители познакомятся с лучшими достижениями отечественной и зарубежной киноиндустрии, примут участие в обсуждениях с их создателями, в творческих конкурсах, дискуссиях.



В программу международного конкурса войдут фильмы из зарубежных стран, таких как Таджикистан, Иран, Киргизия, Казахстан, Турция, Монголия и другие, сообщает пресс-служба министерства культуры Бурятии.





