Кинодраматург Анна Пендраковская: «Хочется сделать республику восточным центром российского кинематографа»
В Бурятии уже в мае состоится международный кинофестиваль детских и юношеских фильмов «Золотой нерпёнок». Оргкомитет фестиваля рассказал о предстоящей программе фестиваля.
- В Бурятии огромный внутренний потенциал, культура самобытна. Хочется сделать республику восточным центром российского кинематографа. Интересной фишкой фестиваля будет то, что нет у других фестивалей и это будет опробовано здесь впервые: здесь будут работать два жюри – взрослый профессиональный и детский. Они будут работать одновременно и выносить свои оценки, призы, - сказала Анна Пендраковская, продюсер и программный директор фестиваля, известный кинодраматург, киновед.
Также Анна добавила, что основным девизом фестиваля стала фраза «Мой дом - моя страна». Заявки принимаются до 1 апреля. В программе фестиваля два конкурса: международный и российский, а также пройдут мастер-классы, встречи и выезды в районы.
Президентом кинофестиваля «Золотой нерпёнок» стал Эрдэни Жалцанов – заслуженный деятель искусств Республики Бурятия, художественный руководитель Бурятского театра кукол «Ульгэр».
Во время кинофестиваля будет показано 33 фильма, в том числе, 24 – конкурсных. Дети, подростки и их родители познакомятся с лучшими достижениями отечественной и зарубежной киноиндустрии, примут участие в обсуждениях с их создателями, в творческих конкурсах, дискуссиях.
В программу международного конкурса войдут фильмы из зарубежных стран, таких как Таджикистан, Иран, Киргизия, Казахстан, Турция, Монголия и другие, сообщает пресс-служба министерства культуры Бурятии.
В Бурятии впервые пройдёт кинофестиваль «Золотой нерпёнок»
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Ситуация возникла по вине местного муниципалитета
В окружном центре прошли праздничные мероприятия, посвящённые первому дню Белого месяца
Кинодраматург Анна Пендраковская: «Хочется сделать республику восточным центром российского кинематографа»
Абсолютным победителем стала ученица СОШ №20
В одной из квартир они насчитали более десяти псов
В настоящее время продолжается голосование на приз зрительских симпатий
Алла Эрдыниева завоевала «золото» соревнований
Они рассказали, какие компенсации ждут от начальства
«Монлам Ченмо» посвящён 15 чудесам Будды Шакьямуни
Дважды он становился на верхнюю ступень пьедестала
Теперь голосом народной артистки Бурятии Эржены Жамбаловой сопровождается аудиоэкскурсия по театру
В столице республики прошёл обряд встречи Нового года
Опрос провёл один из российских банков в преддверии Дня защитника Отечества
Принимаются заявки от учеников с 5 по 11 классы
Их установили в зоне фудкорта