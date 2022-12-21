В бурятском вузе устроили бал

Там состоялась юбилейная церемония вручения «Студент года - 2022»



В Восточно-Сибирском государственном университете технологий и управления (ВСГУТУ) прошла десятая церемония вручения премии «Студент года 2022». Праздничный вечер традиционно прошёл в форме бала. Студенты подготовили полонез и вальс. Также на балу станцевали «вальс вальсов», когда студенты приглашали на танец преподавателей.



- В этот день чествовали студентов, добившихся высоких результатов в науке, культуре, спорте, внёсших огромный вклад в общественную и профсоюзную деятельность университета. Студенты целый год трудились больше остальных, этим самым они доказали прежде всего себе, что достойны звания «Студент года», - сообщает пресс-служба ВСГУТУ.



- Церемония прошла на ура! Я очень рада получить награду, за свои старания в деятельности Профсоюзной организации. Это является дополнительной мотивацией для работы. Я люблю профком ВСГУТУ! - делится своими впечатлениями номинант со строительного факультета Галина Поломошнова.



- Прекрасно организованное мероприятие! Первый раз побывала на настоящем балу. Все детали были продуманы до мелочей! Очень понравилось, что все участники бала соблюдали дресс-код, и из-за этого бал был действительно балом! Было приятно танцевать и просто находиться в такой атмосфере. Рада, что в нашем университете проводится такое мероприятие! - поделилась номинант с машиностроительного факультета Светлана Григорян.



Профком ВСГУТУ проводит бал с 2012 года. Сегодня премия «Студент года» - это прочно закрепившаяся традиция университета.



