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В торговых центрах Улан-Удэ наказывают людей без масок

В торговых центрах Улан-Удэ наказывают людей без масок
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Протоколы составляют и на посетителей, и на должностных лиц

Накануне мобильные группы по контролю за соблюдением мер профилактики коронавирусной инфекции проверили 300 объектов и 515 граждан, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.

За нарушения требований антиковидного режима составлено 15 административных протоколов, из которых пять – на должностных лиц, пять – на граждан и пять – на юридических лиц.

- За нарушение масочного режимов протоколы составлены в ТЦ «Сагаан Морин», в магазинах «Хозяин» и «Шэнэ Ювелир», в торговых центрах «Пиплс Парк», «Первый» и «Пионер», - уточнили в правительстве республики.

Также мобильная группа по транспорту проверила 27 автобусов и трамваев, 255 пассажиров. За отсутствие масок составлено три протокола по ст 15.1 на водителей автобусов маршрутов № 33, № 80 и № 92.

В Улан-Удэ рейды проводят семь мобильных групп - по две группы в каждом районе города, одна группа проверяет общественный транспорт.

17 августа были внесены изменения в указ Главы Бурятии, согласно которым в закрытых помещениях, на массовых мероприятиях и в общественном транспорте установлен масочный режим. Меры приняты из-за роста заболеваемости новой коронавирусной инфекцией.

Согласно статье 15.1. закона Бурятии об административных нарушениях, за несоблюдение санэпидрежима можно получить предупреждение или наложение штрафа на граждан в размере от 500 до 1,5 тыс рублей; на должностных лиц – от 2,5 тыс рублей до 7,5 тыс рублей, на юридических лиц - от 12,5 тыс до 25 тыс.



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