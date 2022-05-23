Мероприятие проходит только один раз в пять лет
С 5 по 10 июля в Бурятии пройдёт IV международный фестиваль театров кукол «Путь кочевника». Мероприятие традиционно проходит один раз в пять лет. В этом году оно приурочено к 55-летнему юбилею театра кукол «Ульгэр».
Фестиваль пройдёт на двух площадках: на сцене театра-юбиляра и в Бурятском драматическом театре.
В рамках фестиваля жители и гости Бурятии смогут посмотреть спектакли ведущих театров России, удостоенных высшей национальной театральной премии и фестиваля «Золотая маска». Открывает фестиваль московский театр «Кукольный формат» спектаклем «Птифуры. Бабушки» (12+). Авторский театр Анны Викторовой приезжает в рамках федеральной программы «Большие гастроли». Театральная компания Натальи Суконкиной (Москва) представит спектакль «Тишина» (12+).
Также на фестиваль приедут два государственных театра и один частный из Монголии.
- К нам приедут два государственных театра из Монголии, а также независимый частный театр кукол. В нём работают выпускники Российского государственного института сценических искусств. Они вернулись в Монголию и обосновали свой театр, который у них очень успешный, - рассказала министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.
Закрывает фестиваль лаборатория Яны Туминой (Санкт-Петербург) спектаклем «Джинжик» (12+). Спектакль является лауреатом Российской национальной премии и фестиваля театрального искусства для детей «Арлекин».
- Для нашего зрителя в Улан-Удэ – это театры и спектакли, которые мы ещё не видели. Я сам не видел и мне дико интересно, как это всё будет представлено, - рассказал художественный руководитель театра кукол «Ульгэр» Эрдэни Жалсанов.
На фестивале «Путь кочевника» в Бурятии выступят кукольные театры из Монголии
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