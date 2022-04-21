Министр культуры Бурятии вручила награды учёным

Общество, Фото: Национальная библиотека Бурятии

Наградили редакционную комиссию календарь знаменательных и памятных дат Бурятии



В Улан-Удэ состоялось вручение благодарственных грамот членам редакционной комиссии по изданию справочно-библиографического издания «Бурятия: календарь знаменательных и памятных дат».



Награды учёным вручила министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.



За бескорыстную работу и вклад в развитие культуры ведомственные награды получили: профессор кафедры философии, истории и культурологии Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления Лариса Жабаева, и.о. декана исторического факультета Бурятского государственного университета Николай Байкалов, доцент кафедры всеобщей и общественной истории БГУ Екатерина Хантакова, старший научный сотрудник Института монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН Евгений Нолев и корреспондент газеты «Бурятия» Баясхалан Дабаин.



Как сообщает пресс-служба Национальной библиотеки, издание «Календарь знаменательных и памятных дат Республики Бурятия» (0+) в прошлом году отметило 60-летие.



Первый выпуск календаря вышел в свет в 1961 году.



В 2016 году начиная с выпуска на 2017 год, Национальная библиотека объединила свои труды с государственным архивом Бурятии. Корпоративный подход позволил изданию приобрести научность и полноту содержания, увеличилась информационная база, календарь дополнился архивными справками.



Выпуски календаря отражают ключевые исторические события, знаменательные даты, юбилеи известных людей, внёсших значительный вклад в общественную жизнь Бурятии. Издание не только информирует органы власти, предприятия и учреждения культуры о знаменательных датах предстоящего года, но и привлекает внимание к хранящимся в архивах республики богатейшим информационным ресурсам.



Календарь адресован работникам госучреждений, предприятий, научным работникам, преподавателям и студентам, сотрудникам архивов, библиотек, музеев, работникам средств массовой информации, краеведам и всем, кто интересуется Бурятией и занимается популяризацией краеведческих знаний и литературы.



