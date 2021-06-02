Футболисты Улан-Удэ выиграли кубок в Санкт-Петербурге

Общество, Фото: пресс-служба ДФЛ РБ

Клуб «Спарта» стал победителем фестиваля «Petersburg Cup 2021»



1 июня в Санкт-Петербурге завершился международный детско-юношеский футбольный фестиваль «Petersburg Cup 2021». В соревнованиях принимали участие три команды из Улан-Удэ.



В группе «U10», в которой играли футболисты 2011 года рождения, чемпионом стал детский футбольный клуб «Спарта» из Бурятии. В финале команда из Улан-Удэ обыграла клуб «Олимп» из Санкт-Петербурга со счётом 0:1. Команду тренируют Андрей Петров и Ремик Матосян. Об этом сообщает пресс-служба детской футбольной лиги РБ.



Также две команды из республики заняли пятые места. В турнире «U11» (2010 г.р.) - «Спарта», в турнире «U12» (2009 г.р.) – «Байкал».

