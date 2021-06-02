Клуб «Спарта» стал победителем фестиваля «Petersburg Cup 2021»
1 июня в Санкт-Петербурге завершился международный детско-юношеский футбольный фестиваль «Petersburg Cup 2021». В соревнованиях принимали участие три команды из Улан-Удэ.
В группе «U10», в которой играли футболисты 2011 года рождения, чемпионом стал детский футбольный клуб «Спарта» из Бурятии. В финале команда из Улан-Удэ обыграла клуб «Олимп» из Санкт-Петербурга со счётом 0:1. Команду тренируют Андрей Петров и Ремик Матосян. Об этом сообщает пресс-служба детской футбольной лиги РБ.
Также две команды из республики заняли пятые места. В турнире «U11» (2010 г.р.) - «Спарта», в турнире «U12» (2009 г.р.) – «Байкал».
Футболисты Улан-Удэ выиграли кубок в Санкт-Петербурге
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Программа подразумевает возмещение до 50% стоимости путёвок в детские лагеря круглосуточного пребывания
Правительство Забайкалья принимает меры по сокращению очереди фур на границе с Китаем
Победителем стал детский казачий ансамбль из Иволгинского района
Клуб «Спарта» стал победителем фестиваля «Petersburg Cup 2021»
Возбуждено уголовное дело
Станция переливания крови будет работать в обычном режиме
Этим летом будет действовать одномоментный заезд и выезд сотрудников и детей в лагерь
Также он заставил потерпевшего оговорить себя и другого жителя посёлка
Мать ребёнка не обратилась в больницу после произошедшего
Работы начались с 4 утра
Общая сумма ущерба превысила 1,5 млн рублей
Школьники и лесники высадили 50 берёз
У медведей, обитающих на заповедных территориях, отсутствует страх перед человеком
Ход и результаты расследования находятся на контроле прокуратуры
Помогли им в этом деле лесники