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Бурятский борец завоевал бронзу первенства России

Бурятский борец завоевал бронзу первенства России
Общество,  Фото:"Борцы Бурятии"
Ещё один бурятский борец стал пятым

В Иркутске проходит первенство России среди юниоров по вольной борьбе. Борец из Бурятии Тумэн Бодиев завоевал бронзовую медаль. Тумэн выступает в весовой категории 74 кг.

В борьбе за выход в финал Бодиев уступил Сосланбеку Будаеву (Алания) со счётом 7:8.

Ещё один бурятский борец Жаргал Баяндуев имел неплохие шансы на подиум, но в итоге остался пятым.

Личный тренер Тумэна Бодиева Нима Нимаев. 
спорт вольная борьба первенство России
 
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