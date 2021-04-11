Бурятский борец завоевал бронзу первенства России

Ещё один бурятский борец стал пятым



В Иркутске проходит первенство России среди юниоров по вольной борьбе. Борец из Бурятии Тумэн Бодиев завоевал бронзовую медаль. Тумэн выступает в весовой категории 74 кг.



В борьбе за выход в финал Бодиев уступил Сосланбеку Будаеву (Алания) со счётом 7:8.



Ещё один бурятский борец Жаргал Баяндуев имел неплохие шансы на подиум, но в итоге остался пятым.



Личный тренер Тумэна Бодиева Нима Нимаев.

