Ещё один бурятский борец стал пятым
В Иркутске проходит первенство России среди юниоров по вольной борьбе. Борец из Бурятии Тумэн Бодиев завоевал бронзовую медаль. Тумэн выступает в весовой категории 74 кг.
В борьбе за выход в финал Бодиев уступил Сосланбеку Будаеву (Алания) со счётом 7:8.
Ещё один бурятский борец Жаргал Баяндуев имел неплохие шансы на подиум, но в итоге остался пятым.
Личный тренер Тумэна Бодиева Нима Нимаев.
Бурятский борец завоевал бронзу первенства России
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