Забайкальские борцы успешно выступили на первенстве ДФО

Общество, Фото: федерация греко-римской борьбы Забайкальского края

В Хабаровске состоялись соревнования по греко-римской борьбе среди юниоров



В городе Хабаровск с 12 по 14 февраля прошло первенство Дальневосточного федерального округа по греко-римской борьбе среди юниоров до 21 года.



- Спортсмены Забайкальского края спортивной школы олимпийского резерва №2 города Читы и посёлка Оловянная завоевали семь медалей: две золотых, три серебряные и две бронзовые, - рассказали в федерации греко-римской борьбы Забайкальского края.



Они также добавили, что золотые медали завоевали в весовой категории до 77 килограммов Данила Лиханов и Артём Горлачёв в категории до 60 килограммов. Серебряные медали у Александра Епифанцева в категории до 97 килограммов, Максима Папазяна в весовой категории до 72 килограммов и Дениса Самодурова в категории до 63 килограммов. Бронзовые медали завоевали Данил Колесников и Давид Егикян.



В соревнованиях приняли участие более 80 спортсменов из шести регионов России. На турнире были разыграны путёвки на первенство России, которое пройдёт в Хабаровске с 11 по 13 марта, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкальского края.

