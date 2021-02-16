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Забайкальские борцы успешно выступили на первенстве ДФО

Забайкальские борцы успешно выступили на первенстве ДФО
Общество,  Фото:федерация греко-римской борьбы Забайкальского края
В Хабаровске состоялись соревнования по греко-римской борьбе среди юниоров

В городе Хабаровск с 12 по 14 февраля прошло первенство Дальневосточного федерального округа по греко-римской борьбе среди юниоров до 21 года.

- Спортсмены Забайкальского края спортивной школы олимпийского резерва №2 города Читы и посёлка Оловянная завоевали семь медалей: две золотых, три серебряные и две бронзовые, - рассказали в федерации греко-римской борьбы Забайкальского края.

Они также добавили, что золотые медали завоевали в весовой категории до 77 килограммов Данила Лиханов и Артём Горлачёв в категории до 60 килограммов. Серебряные медали у Александра Епифанцева в категории до 97 килограммов, Максима Папазяна в весовой категории до 72 килограммов и Дениса Самодурова в категории до 63 килограммов. Бронзовые медали завоевали Данил Колесников и Давид Егикян.

В соревнованиях приняли участие более 80 спортсменов из шести регионов России. На турнире были разыграны путёвки на первенство России, которое пройдёт в Хабаровске с 11 по 13 марта, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкальского края.
Забайкальский край спорт первенство ДФО греко-римская борьба
 
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