Овощи помогают легче пережить долгую зиму
Садоводство «Синильга» одарило Иркутскую зоогалерею свежим урожаем. Сотрудники организации поблагодарили за помощь и рассказали, что садоводы ежегодно делятся урожаем.
- Тыкв и кабачков много не бывает. Хоть в этом году мы не объявляли никаких акций по сбору овощей (люди и без дополнительной информации нас активно подкармливают), тыквы/кабачки/патиссоны принимаем без всяких ограничений круглый год. Их запас очень облегчает нам долгую зиму. Спасибо всем, кто об этом не забывает, несмотря на переезд и прочие сложности, - поблагодарили сотрудники Иркутской зоогалерее.
Также благотворительную помощь оказали ученики из деревни Столбово. Школьники собрали шесть тысяч рублей. Ребята отправили в зоогалерею грузовик с овощами. 700 рублей ушло на заправку автомобиля, а оставшиеся деньги перевели в качестве материальной помощи.
- Многие столбовчане приняли активное участие в акции и поделились с нашими зверяшами едой и денежкой. Отдельный привет ученика Столбовской начальной образовательной школы. Они отважно тащили в школу тяжёлые и вкусные кабачки и тыкву, капусту, фрукты и морковь, - написала вдохновитель акции Дарья Иванцова.
Привозить овощи можно по любому из адресов: Байкальская 54 и Карла Маркса 50. Зоопарки работают без выходных с 11 до 18 часов.
- Если набирается целый грузовик, то можем сами приехать, - подчеркнули в зоогалерее.
Овощи грузовиками везут в Иркутскую зоогалерею
Общество, Фото:
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