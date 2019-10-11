В Бурятии у наркомана изъяли мешок «травки»

Мужчину задержали во время сбора марихуаны в поле



Сотрудники наркоконтроля ОМВД России по Кяхтинскому району Бурятии во время профилактического рейда на поле, в семи километрах от села Субуктуй, задержали 38-летнего мужчину. Он собирал марихуану.



У ранее не судимого жителя Кяхты полицейские изъяли мешок с наркотиком. Вес запрещённого вещества составил около четырёх килограммов. Также у подозреваемого установлен факт потребления наркотического средства.



Возбуждено уголовное дело. Помимо этого, злоумышленника привлекут к административной ответственности за употребление наркотических средств. Следствие продолжается, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.



В министерстве внутренних дел напоминают, что об известных вам лицах, причастных к незаконному обороту наркотиков, следует сообщить в полицию по «телефону доверия»: 8(3012)292-292. Информация принимается анонимно, круглосуточно.

