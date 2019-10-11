Мужчину задержали во время сбора марихуаны в поле
Сотрудники наркоконтроля ОМВД России по Кяхтинскому району Бурятии во время профилактического рейда на поле, в семи километрах от села Субуктуй, задержали 38-летнего мужчину. Он собирал марихуану.
У ранее не судимого жителя Кяхты полицейские изъяли мешок с наркотиком. Вес запрещённого вещества составил около четырёх килограммов. Также у подозреваемого установлен факт потребления наркотического средства.
Возбуждено уголовное дело. Помимо этого, злоумышленника привлекут к административной ответственности за употребление наркотических средств. Следствие продолжается, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
В министерстве внутренних дел напоминают, что об известных вам лицах, причастных к незаконному обороту наркотиков, следует сообщить в полицию по «телефону доверия»: 8(3012)292-292. Информация принимается анонимно, круглосуточно.
В Бурятии у наркомана изъяли мешок «травки»
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
К празднику Цээжэ-Бургалтайского дацана возвели мандалу Арьябалы и проведут Жинсрэг
В том числе в полуфинал вышла спортсменка из Бурятии Людмила Воронцова. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с четвертьфиналов чемпионата мира в Улан-Удэ
Мужчину задержали во время сбора марихуаны в поле
Также детей познакомили с историей казачества
По данным Бурятского гидрометцентра, 11 октября по республике местами небольшой снег
В ноябре пройдёт лично-командный чемпионат РБ по вольной борьбе
Темой мероприятия станет предстоящее 75-летие Победы
На соревнования приедут спортсмены из Бурятии и Иркутской области
У участников есть возможность дать названия безымянным скалам-останцам
В регионе также появится единый портал волонтёров
В командном зачёте осинцы забрали больше всех первых и вторых мест
В копилке спортсменки «золото» и «серебро» соревнований
Праздник будет посвящён Покрову Пресвятой Богородицы
Победу одержала Любовь Алексеева
Также она получила 2 путёвки на первенство России