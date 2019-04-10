Для конкурсантов были проведены также мастер-классы по хореографии, актёрскому мастерству
Народный ансамбль современного танца «Фантазия» и хореографический ансамбль «Серпантин» из села Баргузин Бурятии приняли участие в фестивале «Пять звёзд» в Казани с 25 по 27 марта.
Ансамбли впервые выехали на конкурс, который состоялся за пределами республики. Конкуренцию им составили коллективы из 86 городов России, всего более 1300 участников. На суд жюри было представлено 175 номеров.
- Дебют наших артистов состоялся успешно, ансамбли привезли домой дипломы с призовыми местами: «Серпантин» стал лауреатом III степени, дипломантом II степени, а ансамбль «Фантазия» - лауреатом II степени, - сообщили в пресс-службе минкультуры Бурятии.
Программа фестиваля делилась на 3 отделения. Прямую трансляцию выступлений ребят смотрели все баргузинцы, болели и поддерживали их.
Для конкурсантов были проведены мастер-классы по хореографии, актёрскому мастерству. Ребята познакомились с коллективами из разных городов, подружились с участниками, побывали на экскурсии по городу, посмотрели достопримечательности.
Ансамбли из Бурятии стали лауреатами в Казани
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
За медали будут бороться восемь человек из Улан-Удэ
В Тункинском районе Бурятии сотрудники Госавтоинспекции присоединились ко всероссийской акции «10 000 шагов к жизни»
Для конкурсантов были проведены также мастер-классы по хореографии, актёрскому мастерству
Заключённых посетил иерей Антоний Хинганский
Мероприятие состоится в субботу
Ожидается шквалистый ветер
Игорь Шутенков рассмотрел дизайн-проекты по благоустройству дворов, а также площади Славы и сквера на Стеклозаводе
Виталий Рябцев считает, что птицы неповинны в уничтожении рыбных запасов озера
Учение направлено на выработку слаженности действий подразделений военной полиции
Артисты студии полвека радуют зрителей талантом и творчеством
Осталось меньше месяца, чтобы подать её
Разведчики разводят костёр с помощью осколков стеклянных бутылок
Чемпионы и призёры будут награждаться денежными призами
На концерте планируется флешмоб с участием танцоров на сцене и гостей в зрительном зале
Она будет работать до 12 апреля