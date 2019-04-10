Ансамбли из Бурятии стали лауреатами в Казани

Для конкурсантов были проведены также мастер-классы по хореографии, актёрскому мастерству



Народный ансамбль современного танца «Фантазия» и хореографический ансамбль «Серпантин» из села Баргузин Бурятии приняли участие в фестивале «Пять звёзд» в Казани с 25 по 27 марта.



Ансамбли впервые выехали на конкурс, который состоялся за пределами республики. Конкуренцию им составили коллективы из 86 городов России, всего более 1300 участников. На суд жюри было представлено 175 номеров.



- Дебют наших артистов состоялся успешно, ансамбли привезли домой дипломы с призовыми местами: «Серпантин» стал лауреатом III степени, дипломантом II степени, а ансамбль «Фантазия» - лауреатом II степени, - сообщили в пресс-службе минкультуры Бурятии.



Программа фестиваля делилась на 3 отделения. Прямую трансляцию выступлений ребят смотрели все баргузинцы, болели и поддерживали их.



Для конкурсантов были проведены мастер-классы по хореографии, актёрскому мастерству. Ребята познакомились с коллективами из разных городов, подружились с участниками, побывали на экскурсии по городу, посмотрели достопримечательности.

