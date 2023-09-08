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Бурятия стала первой в ДФО по внедрению экспортного стандарта

Бурятия стала первой в ДФО по внедрению экспортного стандарта
Экономика,  Фото:РЭЦ
По итогам прошлого года объём экспортных поставок республики составил более 2 млрд долларов США

Итоги реализации нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» в субъектах России за 8 месяцев этого года подвёл Российский экспортный центр. По результатам мониторинга Бурятия заняла первое место в рейтинге российских регионов по Дальневосточному федеральному округу и 17 место в общем рейтинге регионов Российской Федерации по внедрению регионального экспортного стандарта 2.0 (РЭС 2.0) – целевого показателя нацпроекта.

- Региональный экспортный стандарт 2.0 создан для развития экспортной деятельности в республике. В нём прописаны меры, которые позволят снизить административную нагрузку на участников внешнеэкономической деятельности и создать комфортные условия для ведения экспортной деятельности. Все эти действия уже сегодня дают результат: 250 предпринимателей республики поставляют продукцию в 52 страны мира. По итогам прошедшего года объём экспортных поставок Бурятии составил более 2 млрд долларов США, - рассказал председатель комитета внешних связей Игорь Хальбаев.

Как сообщает пресс-служба министерства экономики РБ, нацпроект «Международная кооперация и экспорт» реализуется с 2019 года, одна из его глобальных целей – реальный рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров к 2030 году не менее 70 процентов по сравнению с показателем 2020 года.

Ознакомиться с рейтингом регионов по внедрению регионального экспортного стандарта 2.0 (РЭС 2.0) можно на сайте Российского экспортного центра.
Бурятия экспорт рейтинг мониторинг экономика

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