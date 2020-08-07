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На Байкале решили развивать свадебный туризм

На Байкале решили развивать свадебный туризм
Экономика,  Фото:pixabay.com
Продвигать это направление решила не Бурятия, а Иркутская область

В Иркутской области появился проект «Свадьба на Байкале», призванный привлекать сюда жениться пар со всей страны и даже других стран.

- Для многих свадьба на Байкале – это мечта, которая вполне осуществима. К примеру, в 2019 году в Листвянке было зарегистрировано более 180 браков, в 2020 году – более 50. В основном, это жители нашего региона. Но были пары и из Италии, Латвии, Москвы, Санкт-Петербурга, Томска, Владивостока, других стран и городов, - отметила временно замещающая должность руководителя службы ЗАГС Иркутской области Инга Трофимова.

Власти надеются таким образом увеличить число бракосочетаний на берегу Байкала и повысить привлекательность Иркутской области.

Есть возможность зарегистрировать брак не только в Листвянке, но и в Байкальске, Ольхонском районе. Подать заявление можно через сайт Госуслуг, сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области.

- Развитие туризма – одна из приоритетных задач правительства региона. Здесь важен системный подход. Сейчас задача представителей свадебного и туристического бизнеса при поддержке органов власти – объединить усилия и сформировать свадебные туры, доступные в разных ценовых категориях. Должен получиться интересный проект, который привлечет туристов, - рассказала руководитель агентства по туризму Иркутской области Екатерина Сливина.

На совещании по проекту «Свадьба на Байкале» приняли решение о разработке «дорожной карты».

Как сообщал «Байкал-Daily», весной этого года пара из Москвы устроила на Байкале свадьбу в стиле «Игры престолов».


Байкал свадьба туризм
 
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