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«Я влюбилась в лёд»: Пара из Москвы устроила на Байкале свадьбу в стиле «Игры престолов»

«Я влюбилась в лёд»: Пара из Москвы устроила на Байкале свадьбу в стиле «Игры престолов»
Общество,  Фото:скриншоты
Дарья Булавина рассказала «Байкал-Daily» об их с мужем второй свадебной церемонии на льду озера. ВИДЕО

Молодая пара из Москвы провела свадебную церемонию на льду Байкала. Притом непростую, а в стиле знаменитого сериала «Игра Престолов», и уже не первую – пара официально обручилась еще в 2018 году на леднике Брейдамеркурйокудль в Исландии. Фотографии и видео с торжества появились во многих пабликах и вызвали восторг у жителей Бурятии.

Невеста - фотограф Дарья Булавина, на которую подписано более 320 тысяч пользователей Instargam, рассказала «Байкал-Daily» о том, как пара решила отмечать не годовщины, а свадьбы, и о том, как прошла церемония на Байкале.

- Люди обычно празднуют годовщины, а мы подумали, зачем праздновать годовщину, когда можно жениться каждый раз? Кто вообще придумал эту историю про то, что жениться нужно только один раз на одном и том же человеке? Я понимаю, что венчание и бракосочетание – немного разные вещи, но тем не менее, принцип такой же: мы даем клятву друг другу – её можно давать постоянно и её можно обновлять, поэтому мы решили: «Почему бы и нет?», ведь никто не запрещает это делать, - рассказывает Дарья.

Дарья и Станислав решили проводить свадьбу каждый год в самых красивых уголках планеты. Официально пара поженилась в Исландии, и уже тогда церемония прошла в стилистике сериала «Игра престолов».

- Тема «Игры престолов» была выбрана абсолютно обоюдно – мы любим красивые сериалы, любим «Игру престолов», я люблю средневековую одежду. Стас не считает её функциональной, но красивой – точно. Поэтому мы решили, что «Игра престолов» - это хороший дресс-код для свадьбы, но не в плане косплея, а скорее в плане того, что нам нравится средневековая одежда. Я, например, фанатка «Властелина колец», бывшая толкинистка, дралась на мечах и стреляла из лука, поэтому такая одежда – вот прям моя. Мы выбрали «Игру престолов» как некую отправную точку, - поделилась Дарья.

По её словам, если первая свадьба прошла в общем стиле сериала, то вторая – на Байкале – была конкретно в стиле Винтерфелла (родовой замок дома Старков в сериале – прим.ред) и «одичалых», живущих за стеной.

- На самом деле, мы были на Байкале в прошлом году. Я влюбилась в лёд, я влюбилась в Байкал, и потом еще раз побывала на озере в мае. Я долго думала, где же делать вторую свадьбу, и поняла, что её точно нужно проводить на Байкале, потому что здесь безумно красиво, - поведала фотограф.

Костюмы для жениха и невесты шили по заказу, а остальные брали в аренду. Девушка рассказывает, что она и её муж совсем не замёрзли, а гости, не привыкшие к морозам, грелись в хивусах и с помощью «прекрасной бабушкиной настойки».





- Самая большая трудность в организации свадьбы – это доставить фуршет на лёд. Из-за того, что выезд на машинах на лёд запрещён, мы должны были найти такое место, где мы могли довезти всё на машинах по земле и спустить на лёд. С одной стороны – нужно было красивое место, с другой стороны – всё должно было пройти корректно в плане законодательства, - рассказала Дарья.

Гости, по её словам, замечательно отреагировали на идею провести свадьбу на Байкале: «Часть людей – это мои выпускники и участники фототуров, а другая часть – трэвел-блогеры. И те, и другие – за любые поездки и за любой кипиш. Как говорится, какие мы – такие и друзья», отмечает фотограф.

- Больше всего мне запомнился сам Байкал. Эта его особенность: когда вы одни стоите на этом льду и понимаете, насколько Байкал уникален и больше подобного места нет на планете. Вы чувствуете всю древность и силу этого места – это очень завораживает. Для меня Байкал – одно из мест силы, куда хочется возвращаться. Озеро обладает мощной энергетикой и заставляет задуматься о многих вещах, - заключила Дарья.



 
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