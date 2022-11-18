В Улан-Удэ выберут компанию для строительства нового терминала в аэропорту

Накануне, 17 ноября, в Улан-Удэ официально завершился приём заявок на конкурс по выбору компании, которая займётся строительством нового терминала в международном аэропорту «Байкал». Об этом сообщил в соцсетях генеральный директор воздушной гавани Дмитрий Гармаев.
- Следующий этап – рассмотрение заявок, открытые переговоры с претендентами и подписание договора. Все эти процедуры мы планируем завершить до конца года и после начнём строительство, – написал Гармаев на своей странице во «ВКонтакте». – Холдинг «Новапорт» (собственник «Байкала» – прим.) целенаправленно осуществляет свои планы по строительству терминалов в регионах. Проект непростой, но мы идём вперёд.
Старт строительству нового аэровокзала в Улан-Удэ дали ещё в 2018 году. Тогда в аэропорту заложили символический первый камень. К работам хотели приступить в 2020-м, однако сроки в итоге сдвинули на второй квартал 2022-го.
Ранее в пресс-службе Минтранса Бурятии «Байкал-Daily» пояснили, что строительство затягивается из-за экономической ситуации в стране. При этом проектирование объекта завершилось. Проектная документация получила положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России». Затем началась разработка тендерной документации для дальнейшего объявления закупки и выбора генерального подрядчика.