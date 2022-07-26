26 июля

25 июля

Популярное

Строительство нового терминала аэропорта Улан-Удэ откладывается

Строительство нового терминала аэропорта Улан-Удэ откладывается
Экономика, 
На сроки повлияла экономическая ситуация

В Улан-Удэ вновь отложили сроки начала строительства нового терминала аэропорта «Байкал».

Символический первый камень в аэропорту был заложен ещё в 2018 году. Ранее сообщалось, что строительство начнётся уже в 2020 году. Однако в прошлом году были озвучены новые сроки начала строительства – второй квартал 2022 года (при этом работы планировалось завершить уже в 2023 году). 

Но строительство нового терминала до сих пор не началось. В пресс-службе министерства транспорта Бурятии «Байкал-Daily» пояснили, что на положение дел повлияла экономическая ситуация.

- Ранее группой «Новапорт Холдинг» планировалось реализовать проект «Строительство нового аэровокзального комплекса внутренних воздушных линий международного аэропорта «Байкал» (Улан-Удэ)» за счёт собственных средств, где 20% - собственные средства и 80% - кредит. Начало строительно-монтажных работ было запланировано на второй квартал 2022 года. Однако из-за сложной экономической обстановки ставка выросла, и теперь компания Новапорт рассматривает другие механизмы реализации этого проекта, - сообщили в минтрансе Бурятии.

При этом проектирование объекта завершено. Проектная документация по проекту получила положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России». Сейчас ведутся работы по разработке тендерной документации для дальнейшего объявления закупки и выбора генерального подрядчика.

- Кроме того, параллельно, продолжаются переговоры с Государственной корпорацией «ВЭБ.РФ», которая выразила заинтересованность в участии в проекте, подтвердила готовность рассмотреть возможность заёмного финансирования для реализации проекта в размере до 80 % от предельного размера расходов на реализацию проекта, в том числе использование для проекта продуктов льготного финансирования, реализуемого в Дальневосточном федеральном округе и Арктической зоне Российской Федерации , - пояснили в минтрансе республики.

Кроме того, прорабатывается вопрос предоставления заёмного финансирования для реализации проекта с использованием продуктов льготного финансирования.

Новая дата, когда приступят к работам, уже известна. Завершить закупочные процедуры и начать строительно-монтажные работы планируют в третьем-четвёртом квартале 2022 года.

В минтрансе отметили, что реализация проекта «является приоритетной в рамках центра экономического роста республики Бурятия Улан-Удэнской агломерации». Объем инвестиций оценивается более чем 2,5 млрд. рублей.

Проект строительства нового аэровокзального комплекса внутренних воздушных линий международного аэропорта «Байкал» был представлен летом 2020 года. Новый аэровокзальный комплекс будет принимать пассажиров внутренних воздушных линий с пропускной способностью до 400 человек в час. Терминал будет соответствовать всем современным стандартам по комфорту и безопасности и позволит увеличить пассажиропоток аэропорта «Байкал» в три раза. Впервые в улан-удэнском аэропорту появятся два телескопических трапа, так что пассажирам больше не придётся ехать до самолётов в автобусах. 

Аэропорт "Байкал"

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Отток населения из Бурятии продолжается
Отток населения из Бурятии продолжается
Экономика, 26.07.2022
Жители Бурятии чаще всего переезжают в Москву и Санкт-Петербург
Большинство жителей Бурятии заявили о снижении доходов в 2022 году
Большинство жителей Бурятии заявили о снижении доходов в 2022 году
Экономика, 26.07.2022
В Якутии и Бурятии больше всего опрошенных заявили о сокращении доходов
Зарплата продавцов в Бурятия за десять лет выросла почти вдвое
Зарплата продавцов в Бурятия за десять лет выросла почти вдвое
Экономика, 25.07.2022
Профессия продавца остаётся одной из самых востребованных
Годовую инфляцию в Бурятии замедлили авиаперелёты
Годовую инфляцию в Бурятии замедлили авиаперелёты
Экономика, 25.07.2022
По официальным данным, годовая инфляция в Бурятии снижается третий месяц подряд
На севере Бурятии построят высоковольтную линию и подстанцию
На севере Бурятии построят высоковольтную линию и подстанцию
Экономика, 22.07.2022
В республике расширят мощности БАМа и Транссиба
Улан-удэнцы массово повысили ставки аренды жилья
Улан-удэнцы массово повысили ставки аренды жилья
Экономика, 22.07.2022
Аренда трёхкомнатных квартир в столице Бурятии подорожала в среднем сразу на 28% за три месяца
В Бурятии выявлена нетипичная активность поисков работы
В Бурятии выявлена нетипичная активность поисков работы
Экономика, 22.07.2022
На поведение соискателей повлияла экономическая ситуация
Промышленное производство в Бурятии выросло почти на 36%
Промышленное производство в Бурятии выросло почти на 36%
Экономика, 21.07.2022
Республика находится на пятом месте в стране
Улан-удэнцев шокировала продаваемая за 15 млн рублей квартира
Улан-удэнцев шокировала продаваемая за 15 млн рублей квартира
Экономика, 21.07.2022
Цена на квартиру в столице Бурятии сопоставима с московской
Правительство расширило границы ТОР в Забайкалье
Правительство расширило границы ТОР в Забайкалье
Экономика, 19.07.2022
Также увеличены ТОР на Камчатке, в Приамурье и Хабаровском крае
Вертолёты Улан-Удэнского авиазавода поставят иностранному заказчику
Вертолёты Улан-Удэнского авиазавода поставят иностранному заказчику
Экономика, 19.07.2022
Глава Бурятии рассказал о зарубежном контракте на производство и поставку крупной партии вертолётов Ми-171Е
Строительство Ледового дворца в Улан-Удэ затянулось из-за санкций
Строительство Ледового дворца в Улан-Удэ затянулось из-за санкций
Экономика, 18.07.2022
Ситуацию с затянувшимся строительством прокомментировал министр спорта Бурятии Иван Козырев
На «Алтаргане» представят работы Даши Намдакова и Жигжита Баясхаланова
На «Алтаргане» представят работы Даши Намдакова и Жигжита Баясхаланова
Экономика, 15.07.2022
В Агинском откроются выставки известных бурятских скульпторов
Жителям Бурятии назвали сферы, куда проще всего устроиться работать
Жителям Бурятии назвали сферы, куда проще всего устроиться работать
Экономика, 14.07.2022
Большинство соискателей в Бурятии в целом уверены, что смогут найти новую работу за три месяца

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^