Строительство нового терминала аэропорта Улан-Удэ откладывается

На сроки повлияла экономическая ситуация
В Улан-Удэ вновь отложили сроки начала строительства нового терминала аэропорта «Байкал».
Символический первый камень в аэропорту был заложен ещё в 2018 году. Ранее сообщалось, что строительство начнётся уже в 2020 году. Однако в прошлом году были озвучены новые сроки начала строительства – второй квартал 2022 года (при этом работы планировалось завершить уже в 2023 году).
Но строительство нового терминала до сих пор не началось. В пресс-службе министерства транспорта Бурятии «Байкал-Daily» пояснили, что на положение дел повлияла экономическая ситуация.
- Ранее группой «Новапорт Холдинг» планировалось реализовать проект «Строительство нового аэровокзального комплекса внутренних воздушных линий международного аэропорта «Байкал» (Улан-Удэ)» за счёт собственных средств, где 20% - собственные средства и 80% - кредит. Начало строительно-монтажных работ было запланировано на второй квартал 2022 года. Однако из-за сложной экономической обстановки ставка выросла, и теперь компания Новапорт рассматривает другие механизмы реализации этого проекта, - сообщили в минтрансе Бурятии.
При этом проектирование объекта завершено. Проектная документация по проекту получила положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России». Сейчас ведутся работы по разработке тендерной документации для дальнейшего объявления закупки и выбора генерального подрядчика.
- Кроме того, параллельно, продолжаются переговоры с Государственной корпорацией «ВЭБ.РФ», которая выразила заинтересованность в участии в проекте, подтвердила готовность рассмотреть возможность заёмного финансирования для реализации проекта в размере до 80 % от предельного размера расходов на реализацию проекта, в том числе использование для проекта продуктов льготного финансирования, реализуемого в Дальневосточном федеральном округе и Арктической зоне Российской Федерации , - пояснили в минтрансе республики.
Кроме того, прорабатывается вопрос предоставления заёмного финансирования для реализации проекта с использованием продуктов льготного финансирования.
Новая дата, когда приступят к работам, уже известна. Завершить закупочные процедуры и начать строительно-монтажные работы планируют в третьем-четвёртом квартале 2022 года.
В минтрансе отметили, что реализация проекта «является приоритетной в рамках центра экономического роста республики Бурятия Улан-Удэнской агломерации». Объем инвестиций оценивается более чем 2,5 млрд. рублей.
Проект строительства нового аэровокзального комплекса внутренних воздушных линий международного аэропорта «Байкал» был представлен летом 2020 года. Новый аэровокзальный комплекс будет принимать пассажиров внутренних воздушных линий с пропускной способностью до 400 человек в час. Терминал будет соответствовать всем современным стандартам по комфорту и безопасности и позволит увеличить пассажиропоток аэропорта «Байкал» в три раза. Впервые в улан-удэнском аэропорту появятся два телескопических трапа, так что пассажирам больше не придётся ехать до самолётов в автобусах.
Строительство нового терминала аэропорта Улан-Удэ откладывается
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