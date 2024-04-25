Мужчина изнасиловал девушку, ставшую свидетельницей убийства
35-летний житель Иркутского района признан виновным по п.п. «а», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство двух лиц, с целью скрыть другое преступление, сопряжённое с изнасилованием», ч. 1 ст. 131 УК РФ «Изнасилование», ч. 2 ст. 228 УК РФ «Незаконное хранение частей наркосодержащего растения».
Следствием и судом установлено, что в июле 2023 года мужчина, находясь в селе Ново-Ленино Осинского района, во время употребления спиртных напитков нанёс 31-летнему знакомому ножевые ранения, от которых тот скончался. Свидетелем убийства стала девушка, которая пыталась убежать, но он догнал её и ранил ножом в ногу, после чего изнасиловал. 27-летняя потерпевшая скончалась от обильной кровопотери.
На следующий день подозреваемого задержали сотрудники уголовного розыска. Во время обыска у него дома обнаружили и изъяли более 3 кг конопли.
- Следователи СК собрали полную доказательственную базу причастности фигуранта к данному преступлению. По уголовному делу допрошено более 20 свидетелей, проведено 15 судебных экспертиз, после чего дело было направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.
Мужчину приговорили к 18 годам колонии строго режима и ограничением свободы сроком на 1 год.
Жителя Иркутской области приговорили к 18 годам за убийства и изнасилование
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Мужчина изнасиловал девушку, ставшую свидетельницей убийства
Для этого они сломали замок
Нарушителям грозит административная ответственность
Общий ущерб превысил 300 тысяч рублей
При возгорании никто не пострадал
Его тело нашли в горящей квартире
Мужчина сядет на 10 лет
Чимит Бальжинимаев просит быть бдительными
Пожар там устроили неизвестные
Он жил в его доме с прошлого года
Огонь повредил венки и ограды
Мужчина потерял в том числе деньги, вырученные от продажи автомобиля
Они ехали с выключенными фарами
Мэр Улан-Удэ заявил, что последствия могли быть и хуже
Им оказался 40-летний уголовник