Проводится доследственная проверка
10 декабря в правоохранительные органы поступило сообщение о гибели 12-летнего мальчика в посёлке Холбон Шилинского района Забайкальского края. Начата доследственная проверка.
На месте следователи провели осмотр места происшествия и тела погибшего. Опрошены родители ребёнка и очевидцы. Признаков криминального характера смерти не выявлено.
- Для установления причин смерти 12-летнего мальчика назначена судебная медицинская экспертиза. Изучается обстановка в семье мальчика, запрошены данные в районной комиссии по делам несовершеннолетних, органах внутренних дел о характеризующих семью мальчика данных, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Забайкальскому краю.
В Забайкалье нашли труп 12-летнего мальчика
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Проводится доследственная проверка
Пули попали в двигатель и радиатор
Его увезли в соседний посёлок
С момента займа не был внесён ни один платёж
Мошенники предложили мужчине поиграть на бирже
На преступление его подтолкнула нужда в деньгах
Изъято 26 транспортных средств
Под ограничение теплоснабжения попадают 36 абонентов
Специалисты устраняли утечки без отключения ХВС
Парень сам бы не смог выбраться наружу
Убийство произошло в ходе пьяной ссоры
Водителя госпитализировали
Стали известны подробности аварии, унёсшей жизни двух человек
Мужчина попал в больницу
Личность погибшего устанавливается