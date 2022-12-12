В Забайкалье нашли труп 12-летнего мальчика

Проводится доследственная проверка



10 декабря в правоохранительные органы поступило сообщение о гибели 12-летнего мальчика в посёлке Холбон Шилинского района Забайкальского края. Начата доследственная проверка.



На месте следователи провели осмотр места происшествия и тела погибшего. Опрошены родители ребёнка и очевидцы. Признаков криминального характера смерти не выявлено.



- Для установления причин смерти 12-летнего мальчика назначена судебная медицинская экспертиза. Изучается обстановка в семье мальчика, запрошены данные в районной комиссии по делам несовершеннолетних, органах внутренних дел о характеризующих семью мальчика данных, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Забайкальскому краю.

