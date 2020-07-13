Лечатся от коронавируса в настоящее время почти 900 больных
По информации управления Роспотребнадзора по Бурятии, на утро 13 июля число случаев заражения COVID-19 выросло до 3449. Из них в Улан-Удэ – 1946. За сутки диагноз подтвердили ещё у 35 человек.
Из 35 новых случаев COVID-19: один человек прибыл из другого региона России, 18 больных были обследованы в рамках мониторинга ОРВИ, остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными заражёнными.
- На сегодня круг контактных лиц составляет 900 человек, все лабораторно обследованы. Продолжаются дезинфекционные мероприятия в домашних очагах и по месту работы, - сообщили в республиканском оперштабе.
За всё время успешно завершили лечение и выписались из больниц 2560 человек, в том числе накануне выздоровели 17 пациентов.
С начала пандемии умерли 29 больных COVID-19, у всех были тяжёлые сопутствующие патологии. Как сообщал «Байкал-Daily», накануне умерли сразу две пациентки.
На сегодня проходит лечение в стационарах республики 421 больной. На амбулаторном лечении находятся ещё 439 пациентов с лёгким течением болезни.
Среди госпитализированных 26 детей, их состояние удовлетворительное.
В отделениях реанимации находятся 17 тяжёлых взрослых больных, из них семь – на аппаратах искусственной вентиляции лёгких.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии приостановлена деятельность ещё нескольких организаций общепита, нарушивших санитарные правила в условиях рисков распространения COVID-19.
К бизнесу, работающему в отрасли туризма, а также в сфере общепита, обратился главный санитарный врач по Бурятии Сергей Ханхареев.
В Бурятии выявили ещё 35 случаев заражения коронавирусом
Происшествия, Фото:
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