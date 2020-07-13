В Бурятии сотрудники кафе ходили в одних одноразовых масках весь день

Кафе в Бурятии вновь уличают в нарушении ковидных правил



В Бурятии приостановлена деятельность ещё нескольких организаций общепита, нарушивших санитарные правила в условиях рисков распространения COVID-19. Об этом сообщили в республиканском оперштабе.



Так, в закусочной «Виктория» (региональная трасса Улан-Удэ-Турунтаево-Курумкан-Новый Уоян в районе села Кика) не обеспечен контроль температуры тела работников. Не соблюдается инструкция по применению рабочих растворов дезинфицирующего средства. Отсутствует пятидневный запас дезинфицирующих средств. Отсутствует устройство для обеззараживания воздуха в закрытых помещениях с постоянным нахождением работников. Отсутствует кожный антисептик для обработки рук у раковины для мытья рук посетителями закусочной. Используется посуда со сколами, отбитыми краями. Не предусмотрены условия для соблюдения режима мытья и дезинфекции столовой посуды.



В кафе «Мунхэ Байгал» (село Турка Прибайкальского района): персонал кафе не обеспечен средствами защиты органов дыхания, в наличии только две неиспользованные одноразовые маски. Персонал находится в одних и тех же одноразовых масках в течение всего рабочего дня. Не проводится качественная уборка с применением дезинфицирующих средств каждые два часа. Фактически проводится уборка наружных поверхностей здания (площадка у здания, наружные двери, поручни и т.д.) один раз в течение рабочего дня. Не соблюдается инструкция по применению рабочих растворов дезинфицирующего средства. Отсутствует пятидневный запас дезинфицирующих средств. Отсутствует устройство для обеззараживания в закрытых помещениях с постоянным нахождением работников. Не соблюдается социальное дистанцирование (не менее 1,5 метра). Допускается использование столовой посуды со сколами, отбитыми краями. Не соблюдается режим мытья столовой, стеклянной посуды, отсутствует инструкция о порядке мытья и дезинфекции



Постановлением Прибайкальского районного суда от 10 июля деятельность закусочной «Виктория» и кафе «Мунхэ Байгал» приостановлена сроком на 90 суток.



Всего суды республики по фактам нарушений противоэпидемического режима в условиях повышенной готовности по COVID-19 приостанавливали работу 13 организаций общественного питания и двух предприятий торговли.



- По состоянию на 13 июля, в Улан-Удэ остается приостановленной деятельность семи организаций общественного питания: ООО «Восток-Запад» ул. Толстого, д. 23; столовая «Аппетит», ул. Ленина, д. 55; закусочная в посёлке Восточный ул. Мунгонова, д. 40/2; бар «Барабан», ул. Степная протока; ООО «Рахат» бар по ул. Коммунистическая, д. 43; ресторан «Бир Хаус» ул. Тулаева, д. 134 б; кафе «Старые друзья», в. Саянтуй, Пивной бар, 140а квартал.), - сообщили в республиканском оперштабе.



Деятельность шести организаций возобновлена под контролем управления Роспотребнадзора после устранения нарушений (столовая «Аппетит», ул. Терешковой; кафе «Белый тигр», ул. Свердлова, д. 21; суши бар ООО «Нори» ул. Терешковой, д. 7а; бар ООО «Шиша», ул. Толстого, д. 23 и 2 предприятия торговли пивом «Бухен Хаус», 112 микрорайон).



Контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и противоэпидемического режима юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями продолжается.







