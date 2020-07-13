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В Бурятии за день умерли две больные коронавирусом

В Бурятии за день умерли две больные коронавирусом
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Скончались две пожилые женщины

В Бурятии число летальных исходов среди больных с COVID-19 выросло до 29-ти. В воскресенье, 12 июля, умерли две пациентки, им было 78 и 86 лет.

- 12 июля в стационаре по улице Солнечная умерли две пациентки 78 и 86 лет от тяжелой коронавирусной пневмонии. Одна пациентка 78 лет перенесла ишемический инсульт и имела сопутствующую хирургическую патологию, находилась на стационарном лечении 18 дней, из них - в реанимации 15 дней, - сообщили в республиканском оперштабе.

Вторая умершая пациентка, которой было 86 лет, имела сопутствующую ишемическую кардиомиопатию, хроническую сердечную недостаточность и ХОБЛ. Пожилая женщина находилась на стационарном лечении 34 дня, в том числе на аппарате искусственной вентиляции лёгких – 16 суток.

Как сообщал «Байкал-Daily», до этого летальные исходы среди больных коронавирусом в Бурятии фиксировались три дня подряд – 7, 8, 9 июля.

Самому пожилому умершему больному с коронавирусом было 90 лет. Самой молодой – 43 года. Также было трое умерших в возрасте 57, 57 и 58 лет. Семерым скончавшимся было от 60 до 70 лет. В возрасте от 70 лет умерли шесть человек. Девять человек были старше 80 лет.

На утро 13 июля число случаев заражения COVID-19 в Бурятии выросло до 3449. За сутки диагноз подтвердили ещё у 35 человек.


смерть коронавирус
 
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