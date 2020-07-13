В Бурятии за день умерли две больные коронавирусом





Самому пожилому умершему больному с коронавирусом было 90 лет. Самой молодой – 43 года. Также было трое умерших в возрасте 57, 57 и 58 лет. Семерым скончавшимся было от 60 до 70 лет. В возрасте от 70 лет умерли шесть человек. Девять человек были старше 80 лет.