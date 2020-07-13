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Главный санврач Бурятии: «Нарушения продолжают выявляться»

Главный санврач Бурятии: «Нарушения продолжают выявляться»
Власть, 
Главный санитарный врач Сергей Ханхареев обратился к бизнесменам в связи с ковидными правилами

Предпринимателей Бурятии, особенно работающих в сфере туризма и общепита, призвали «проявить максимум ответственности». К бизнесменам обратился главный санитарный врач по Бурятии Сергей Ханхареев.

- Уважаемые земляки! Уважаемые предприниматели! Сегодня в республике эпидемиологическая ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции остается напряжённой, ежедневно выявляется 30-40 новых случаев. Но при этом республиканский оперативный штаб по борьбе с COVID-19 по мере возможности идёт вам навстречу. Мы постепенно смягчаем режим ограничений. С учётом существующих рисков определяем комплекс противоэпидемических мероприятий, которые вы обязаны проводить для недопущения заноса инфекции на своё предприятие и для недопущения дальнейшего распространения вируса, - отметил Сергей Ханхареев.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии по суду приостановлена деятельность ещё нескольких организаций общепита, о чём напомнил главный санитарный врач.

- К сожалению, нарушения продолжают выявляться. Так, в Прибайкальском районе в двух предприятиях общественного питания выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований: персонал кафе не обеспечен средствами защиты органов дыхания, не обеспечен контроль температуры тела работников; не проводится качественная уборка с применением дезинфицирующих средств с кратностью каждые два часа и другие нарушения. По нашему иску судом их деятельность приостановлена на 90 суток. Уважаемые предприниматели! Здоровье персонала и клиентов должно стоять на первом месте! Прошу вас не пренебрегать всеми установленными требованиями! – призвал Ханхареев.

Он напомнил, что в «самый разгар лета, отпусков и туристического сезона всем работающим в этой сфере необходимо проявить максимум ответственности, чтобы отдых нашим землякам запомнился только положительными эмоциями».

Как сообщал «Байкал-Daily», на 12 июля в Бурятии было 3414 случаев заражения COVID-19 (+36 за сутки).
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