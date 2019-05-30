Он врезался в «Волгу»
Накануне, 29 мая в Хоринском районе Бурятии в ДТП пострадал 25-летний водитель мопеда.
- В 19.30 часов водитель мопеда «Рэйсер», следуя по автодороге «Улан-Удэ – Романовка – Чита» в селе Анинск совершил столкновение с автомобилем «ГАЗ-3102» под управлением 23-летнего водителя, - сообщает УГИБДД по Бурятии.
В результате ДТП водитель мопеда получил травмы различной степени тяжести.
Как сообщал «Байкал-Daily», в среду в Бурятии произошло ещё два ДТП с пострадавшими: в Улан-Удэ сбили пешехода, а в Мухоршибирском районе травмы получили пьяные водитель и пассажир.
В Бурятии в ДТП пострадал водитель мопеда
Происшествия, Фото:
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