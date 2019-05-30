Наезд произошёл вне зоны «зебры»
Накануне, 29 мая в 7.30 часов утра в Улан-Удэ на улице Комарова сбили 36-летнего мужчину.
- 38-летний водитель «Тойоты Калдина», следуя по ул. Комарова в районе дома № 119, вне зоны пешеходного перехода совершил наезд на пешехода, - сообщает УГИБДД по Бурятии.
В результате ДТП мужчина с травмами был госпитализирован в БСМП.
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне в Мухоршибирском районе Бурятии в ДТП пострадали пьяные водитель и пассажир.
В Улан-Удэ «Калдина» сбила пешехода
Происшествия, Фото:
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