Документ подписали правительства 4 регионов ДФО
В преддверии 50-летия БАМа, 12 сентября, на площадке Восточного экономического форума состоялось подписание меморандума о реализации и продвижении проекта по развитию туризма в зоне Байкало-Амурской магистрали «БАМ туристический». Документ подписали представителями правительств Бурятии, Якутии, Забайкальского и Хабаровского краёв.
- Меморандум позволит объединить усилия наших регионов по созданию условий по развитию нового проекта: создания туристических объектов, маршрутов, мест размещения и питания, в дальневосточных регионах страны, - прокомментировал министр туризма Республики Бурятия Алдар Доржиев.
Регионы намерены поддерживать друг друга в развитии межрегиональных маршрутов, формировании позитивного имиджа, организации и участии в конгрессно-выставочных мероприятиях. В дальнейшем, планируется разработать межрегиональный план развития туризма на БАМе и единый промопакет для его продвижения.
- Байкало-Амурская железная дорога имени Ленинского комсомола — железная дорога, проходящая через Восточную Сибирь и Дальний Восток России, протяжённостью более 4000 км в сердце сибирской тайги. БАМ проходит через 10 многокилометровых тоннелей и 2230 мостов. Строить Байкало-Амурскую магистраль приезжали тысячи добровольцев со всех уголков СССР, - рассказали в пресс-службе правительства РБ.
Бурятия присоединилась к меморандуму о развитии туризма в зоне БАМа
Власть, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Документ подписали правительства 4 регионов ДФО
В ближайшее время они сложат свои прежние полномочия
12 сентября прошёл бизнес-диалог «Россия-Монголия», где также обсудили вопросы транспортно-логистического сектора двух стран
Речь идёт о деньгах на покупку жилья для сирот
Власть, 12.09.2023
Ранее он трудился в централизованной бухгалтерии министерства
Власть, 12.09.2023
Привился весь коллектив управления Роспотребнадзора
Документ будет действовать в течение пяти лет
Для посетителей из Китая могут ввести безвизовый режим
Большинство мандатов там досталось «единороссам»
Многие обращения жителей республики «не дотянули» до нарушений
Большинство голосов избирателей получили представители правящей партии
Нужный порог пока не преодолевает одна партия из пяти
Обработано 80% бюллетеней
Власть, 10.09.2023
Чимит Бальжинимаев пришёл на избирательный участок в национальном костюме
Власть, 10.09.2023
После этого Алексей Цыденов обратился к избирателям