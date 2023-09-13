Бурятия присоединилась к меморандуму о развитии туризма в зоне БАМа

Власть, Фото: пресс-служба правительства РБ

Документ подписали правительства 4 регионов ДФО



В преддверии 50-летия БАМа, 12 сентября, на площадке Восточного экономического форума состоялось подписание меморандума о реализации и продвижении проекта по развитию туризма в зоне Байкало-Амурской магистрали «БАМ туристический». Документ подписали представителями правительств Бурятии, Якутии, Забайкальского и Хабаровского краёв.



- Меморандум позволит объединить усилия наших регионов по созданию условий по развитию нового проекта: создания туристических объектов, маршрутов, мест размещения и питания, в дальневосточных регионах страны, - прокомментировал министр туризма Республики Бурятия Алдар Доржиев.



Регионы намерены поддерживать друг друга в развитии межрегиональных маршрутов, формировании позитивного имиджа, организации и участии в конгрессно-выставочных мероприятиях. В дальнейшем, планируется разработать межрегиональный план развития туризма на БАМе и единый промопакет для его продвижения.



- Байкало-Амурская железная дорога имени Ленинского комсомола — железная дорога, проходящая через Восточную Сибирь и Дальний Восток России, протяжённостью более 4000 км в сердце сибирской тайги. БАМ проходит через 10 многокилометровых тоннелей и 2230 мостов. Строить Байкало-Амурскую магистраль приезжали тысячи добровольцев со всех уголков СССР, - рассказали в пресс-службе правительства РБ.



