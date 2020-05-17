При этом полицейский-бизнесмен занимался проверками организаций, работающих в той же сфере
В Северобайкальском линейном отделе МВД России на транспорте в Бурятии начальник одного из отдела внезапно оказался ещё и владельцем бизнеса. Это выявила Байкальская транспортная прокуратура.
- Установлено, что сотрудник, занимавший должность начальника одного из отделов, в нарушение федерального закона «О государственной гражданской службе», одновременно являлся соучредителем и директором нескольких юридических лиц. Их видами деятельности являлись оптовая торговля древесным сырьём и необработанными лесоматериалами, а также распиловка и строгание древесины, деятельность по оптовой торговле пиломатериалами, - сообщили «Байкал-Daily» в Байкальской транспортной прокуратуре.
При этом по службе данный транспортный полицейский занимался как раз проверками организаций, работающих в этой отрасли, в том числе по перевозке грузов железнодорожным видом транспорта. Он имел право возбуждать дела об административных правонарушениях.
Всё это – грубые нарушение требований антикоррупционного законодательства. Байкальский транспортный прокурор внёс представление, которое рассмотрено и удовлетворено.
Сейчас данный сотрудник полиции уже уволен из органов внутренних дел в связи с утратой доверия.
В Бурятии полицейский оказался владельцем лесного бизнеса
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