Путин подписал закон об отмене «банковского роуминга»

Комиссии за переводы в другие регионы больше не будет



Президент Владимир Путин подписал закон, согласно которому в стране будет отменён так называемый банковский роуминг. Документ опубликован на официальном портале правовой информации 16 декабря.



Теперь исчезнет комиссия при переводе между счетами физических лиц из региона в регион в пределах одного банка.



Закон вступит в силу в течение 180 дней.





