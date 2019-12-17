Комиссии за переводы в другие регионы больше не будет
Президент Владимир Путин подписал закон, согласно которому в стране будет отменён так называемый банковский роуминг. Документ опубликован на официальном портале правовой информации 16 декабря.
Теперь исчезнет комиссия при переводе между счетами физических лиц из региона в регион в пределах одного банка.
Закон вступит в силу в течение 180 дней.
Путин подписал закон об отмене «банковского роуминга»
Власть, Фото:
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