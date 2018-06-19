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Бурятскому сенатору прочат уход после сентябрьских выборов

Бурятскому сенатору прочат уход после сентябрьских выборов
Власть, 
По данным федеральных СМИ, из Совета Федерации уйдут 17 сенаторов, в том числе один представитель Бурятии

Не менее 17 сенаторов покинут Совет Федерации после единого дня голосования в сентябре, сообщает РБК со ссылкой на источники.

По данным издания, из верхней палаты уйдут представитель Бурятии Александр Варфоломеев, оба представителя Кемеровской области Александр Лаврик и Сергей Шатиров, сенатор от Иркутской области Виталий Шуба и др.

На момент публикации Варфоломеев был недоступен для комментариев.

После массовой ротации глав регионов Кремль получил возможность «почистить ряды сенаторов», пояснил РБК источник в верхней палате. Именно с этим связана грядущая в Совфеде масштабная перестановка, уверен он. «Те, кто давно хотел уйти по состоянию здоровья или каким причинам, смогут уйти, — уточнил собеседник издания. — Также власть сможет поменять и тех, кто давно раздражает и кого хотелось сменить, но повода не было». Список покидающих верхнюю палату сенаторов не ограничится 17 именами, добавил он, но по остальным «пока не принято решение, и принимается оно не в Совфеде, а в Кремле».

Основная причина ротации сенаторов — замена возрастных представителей регионов, считает политолог Николай Миронов.

9 сентября будет выбран новый созыв Народного Хурала Бурятии, Варфоломеев является сенатором как раз от законодательного органа.

Справка:

Александру Варфоломееву 53 года, он родился 4 июня 1965 года в селе Мухоршибирь в Бурятии. По специальности журналист, окончил факультет филологии и журналистики в Иркутском государственном университете имени А.А. Жданова в 1987 году.

Трудовую деятельность по распределению начал в газете «Выбор», город Салават.

С 1988 по 1991 года работал в должности первого секретаря Мухоршибирского районного комитета, был членом бюро Мухоршибирского районного комитета РФ. Затем был назначен на пост второго секретаря Бурятского республиканского комитета Российского Союза Молодежи.

С 1994 года Александр Варфоломеев работал помощником сенатора Совета Федерации Лидии Нимаевой, а также помощником первого президента Бурятии Леонида Потапова.

В 1997 году Александр Варфоломеев стал руководителем Государственной теле и радиовещательной компании «Бурятия».

С 1998 году избирался депутатом Народного Хурала. В 2013 году был избран Народным Хуралом представителем Бурятии в Совете Федерации. В Совфеде занимает должность заместителя председателя комитета по социальной политике.




Совет Федерации
 
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