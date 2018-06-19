Бурятскому сенатору прочат уход после сентябрьских выборов

По данным федеральных СМИ, из Совета Федерации уйдут 17 сенаторов, в том числе один представитель Бурятии
Не менее 17 сенаторов покинут Совет Федерации после единого дня голосования в сентябре, сообщает РБК со ссылкой на источники.
По данным издания, из верхней палаты уйдут представитель Бурятии Александр Варфоломеев, оба представителя Кемеровской области Александр Лаврик и Сергей Шатиров, сенатор от Иркутской области Виталий Шуба и др.
На момент публикации Варфоломеев был недоступен для комментариев.
После массовой ротации глав регионов Кремль получил возможность «почистить ряды сенаторов», пояснил РБК источник в верхней палате. Именно с этим связана грядущая в Совфеде масштабная перестановка, уверен он. «Те, кто давно хотел уйти по состоянию здоровья или каким причинам, смогут уйти, — уточнил собеседник издания. — Также власть сможет поменять и тех, кто давно раздражает и кого хотелось сменить, но повода не было». Список покидающих верхнюю палату сенаторов не ограничится 17 именами, добавил он, но по остальным «пока не принято решение, и принимается оно не в Совфеде, а в Кремле».
Основная причина ротации сенаторов — замена возрастных представителей регионов, считает политолог Николай Миронов.
9 сентября будет выбран новый созыв Народного Хурала Бурятии, Варфоломеев является сенатором как раз от законодательного органа.
Справка:
Александру Варфоломееву 53 года, он родился 4 июня 1965 года в селе Мухоршибирь в Бурятии. По специальности журналист, окончил факультет филологии и журналистики в Иркутском государственном университете имени А.А. Жданова в 1987 году.
Трудовую деятельность по распределению начал в газете «Выбор», город Салават.
С 1988 по 1991 года работал в должности первого секретаря Мухоршибирского районного комитета, был членом бюро Мухоршибирского районного комитета РФ. Затем был назначен на пост второго секретаря Бурятского республиканского комитета Российского Союза Молодежи.
С 1994 года Александр Варфоломеев работал помощником сенатора Совета Федерации Лидии Нимаевой, а также помощником первого президента Бурятии Леонида Потапова.
В 1997 году Александр Варфоломеев стал руководителем Государственной теле и радиовещательной компании «Бурятия».
С 1998 году избирался депутатом Народного Хурала. В 2013 году был избран Народным Хуралом представителем Бурятии в Совете Федерации. В Совфеде занимает должность заместителя председателя комитета по социальной политике.
Бурятскому сенатору прочат уход после сентябрьских выборов
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Правительство Бурятии направило в кабмин РФ письмо с просьбой исключить из границ Тункинского национального парка 111 тыс. га земель, занятых населенными пунктами и аграриями
Комитет по госпланированию при губернаторе будет создан в Иркутской области
Ущерб пришлось взыскивать через суд
Мэр Улан-Удэ Александр Голков и губернатор Орхонского аймака, мэр города Эрдэнэта (Монголия) г-н Д. Батлут подписали соглашение о дальнейшем сотрудничестве между городами
В районе не занимались безопасностью транспортной инфраструктуры
В столице Монголии 18-19 июня пройдет форум мэров городов стран Северо-Восточной Азии-2018
В Томском филиале «Рослесозащиты» встречали гостей с разных уголков страны
Повысить доверие граждан к системе отечественного здравоохранения помогут пилотные проекты, запущенные на территории России, к примеру проект «Бережливая поликлиника»
13 июня представители минимущества Бурятии приняли участие в совещании по рассмотрению концепции пространственного развития Улан-Удэ
Вопрос о запрете продажи алкоголя в период проведения сельских спортивных игр поднимался на коллегии минспорта РБ
Мэр Улан-Удэ проверил, как идут работы по благоустройству и озеленению парковых территорий
Его назначил Борис Титов
Заработок мэра Ангарского городского округа Сергея Петрова в 2017 году составил чуть более 9,1 млн рублей
Назначение получил бывший начальник автобронетанковой службы Центрального военного округа
Соответствующий указ подписан 13 июня