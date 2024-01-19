В Улан-Удэ окропили святой водой уфсиновцев и их кабинеты

В пятницу, 19 января, христиане отмечают Крещение – один из главных православных праздников. С ним сотрудников республиканского УФСИН поздравил помощник начальника управления федеральной службы исполнений наказаний по организации работы с верующими, иерей Свято-Одигитриевского собора Антоний ХинганскийСвященнослужитель окропил святой водой здание ведомства и работников и освятил их кабинеты. А ещё пожелал всем божьего благословения, успехов в службе, здоровья и семейного благополучия.