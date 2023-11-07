В районе Улан-Удэ отключат свет

Электричества не будет днём 9 и 10 ноября



В Железнодорожном районе Улан-Удэ 9 ноября с 9:00 до 14:00 будет отключена электроэнергия по адресам: ул. Белинского, 6-59; ул. Лысогорская, 3-24, 12а; ул. Спортивная, 4-6, 44, 45.



Также в этот день с 13:00 до 17:00 света не будет на улицах Балдынова, 12-14; Заиграевская, 27-32; Пролетарская, 11а, 13а.



10 ноября с 9:00 до 17:00 будет временно отключено электричество в домах на улицах Буйко, 1-4; Выборгская, 1-24, 22а; Гвардейская, 7; Дунайская, 1-9. Об этом сообщили в администрации района.

