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В районе Улан-Удэ отключат свет

В районе Улан-Удэ отключат свет
Общество,  Фото:pixabay.com
Электричества не будет днём 9 и 10 ноября

В Железнодорожном районе Улан-Удэ 9 ноября с 9:00 до 14:00 будет отключена электроэнергия по адресам: ул. Белинского, 6-59; ул. Лысогорская, 3-24, 12а; ул. Спортивная, 4-6, 44, 45.

Также в этот день с 13:00 до 17:00 света не будет на улицах Балдынова, 12-14; Заиграевская, 27-32; Пролетарская, 11а, 13а.

10 ноября с 9:00 до 17:00 будет временно отключено электричество в домах на улицах Буйко, 1-4; Выборгская, 1-24, 22а; Гвардейская, 7; Дунайская, 1-9. Об этом сообщили в администрации района.
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